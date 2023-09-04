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"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским

"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским
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О вкусах не спорят, но Татьяна Брухунова не упускает возможности высказать свое "фи". Юморист Евгений Петросян пригрел на шее ценительницу искусства.

Молодая зазноба звездного пенсионера регулярно что-то критикует, но только не саму себя. Леди совершество реализуется как модный стилист, театрал и любительница сериалов. С последними удача не всегда улыбается. Вот и на днях Татьяна Брухунова зря потратила время на кинопроекты, которые не ей не понравились. Евгений Петросян, видимо, не успел утешить возлюбленную, поэтому она нажаловалась на картины в соцсети.

Фаворитка комика распекла сериалы "Сансара" с Павлом Деревянко и "Плейлист вололнтера" с Иваном Янковским. Оба вышли в 2023 году в соответствии с запросами массового зрителя. Однако Татьяна оказалась не в том состоянии, чтобы восхититься замыслом.

"Эти два сериала я досмотреть не смогла. Сдалась на середине. Долго, нудно, уныло. Ничего не происходит", – подытожила Брухунова. Кроме того, жена юмориста рассекретила сериал, который ей понравился – "Два холма". Она с удовольствием отреагировала на первый сезон и с радостью взялась за второй.. Смотрит ли с супругой сериалы Евгений Петросян, доподлинно неизвестно.

Напомним, парочка не афиширует в социальных сетях личную жизнь. Изредка комик и его суженая выкладывают совместные снимки, как бы намекая, что в семье все хорошо.

4 сентября 2023, 00:03
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц

Кадр из сериала ''Фурцева. Легенда о Екатерине'' (2011) / режиссер Сергей Попов
Кадр из сериала ''Брак по завещанию'' (2009) / режиссер Василий Сериков
Кадр из сериала ''Лапушки'' (2009) / режиссер Ольга Музалева
Кадр из сериала ''И все-таки я люблю...'' (2007) / режиссер Сергей Гинзбург
Кадр из сериала ''Ласточкино гнездо'' (2012) / режиссер Дмитрий Тюрин

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