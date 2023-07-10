Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц

В фильмографии звезды российского кино Татьяны Арнтгольц порядка 60 проектов. "Дни.ру" представляют пять сериалов с ее участием, которые имеют высокий рейтинг.

Ласточкино гнездо (2012)

Считается самым лучшим сериалом, главную роль в котором сыграла Татьяна Арнтгольц. Эта история про девушку Иду, которая после смерти матери сталкивается со множеством испытаний. Ей приходится переехать к давно оставившему ее отцу, но сталкивается с давлением со стороны мачехи и сводной сестры. Рейтинг Кинопоиска – 8.0.

И все-таки я люблю... (2007)

Сериал с Татьяной Арнтгольц, который заставил телезрителей прослезиться не раз. На экранах разворачивается история девушки из детдома Веры. Она влюбляется в юношу из богатой семьи. Свекровь, которую сыграла Вера Алентова, категорически против новой возлюбленной сына, поэтому делает все возможное, чтобы тот отказался от брака. Рейтинг Кинопоиска – 7.5.

Фурцева. Легенда о Екатерине (2011)

Этот сериал рассказывает, какой путь проделала провинциальная ткачиха Екатерина Фурцева, чтобы стать министром культуры. Татьяна Арнтгольц играет героиню в молодости. Позже по сюжету главную роль играет Ирина Розанова. Рейтинг Кинопоиска – 7.4.



Брак по завещанию (2009)

Самый продолжительный сериал с участием Татьяны Арнтгольц. Первые серии вышли в 2009-м, а последние – в 2013-м. История начинается с завещания, которое оставилглавной героине английский миллионер. Ей может достаться девять миллионов яунтов стерлингов, если она выполнит одно условие. Рейтинг Кинопоиска – 7.3.

Лапушки (2009)

А в этом сериале Татьяна Арнтгольц снимается вместе со своей сестрой-близнецом Ольгой. Главные героини обращаются в брачное агентство, чтобы избавиться от одиночества. Через несколько дней одна из девушек обнаруживает себя обнаженной на обложке журнала, и со всей уверенностью в том, что не снималась нагой, накидывается с обвинениями на главного редактора издания. Он оказывается хитрым и эгоистичным. Девушки придумывают план мести. Рейтинг Кинопоиска – 7.0.