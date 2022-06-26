А девочка созрела! Малышка из сериала "Воронины" превратилась в грудастую секс-бомбу

Любимая малышка экранного семейства Ворониных расцвела, словно майская роза. Спору нет — девочка созрела! Из скромной и милой школьницы актриса Мария Ильюхина превратилась в грудастую секс-бомбу. Звезда сериала "Воронины" привлекает публику яркой внешностью, и у нее это неплохо получается.
18-летняя брюнетка активно ведет аккаунты на различных сетевых площадках. В соцсети Вконтакте у нее есть официальная группа. Восторженные фанаты любуются фотографиями артистки и оставляют красотке комплименты.
Фигуристая брюнетка наносит яркий макияж, а из одежды часто выбирает соблазнительные платья с глубоким декольте. Мария Ильюхина намеренно заигрывает с публикой, глядя в объектив. И хотя сериал "Воронины" снимать перестали, популярность артистки только растет.
@maria.iliukhina �� my �� goodbye �� ахахах #fyr #on #fyp ♬ Title - Meghan Trainor
В личном блоге знаменитость называет себя не только актрисой, а еще и певицей. В 2019 году она выпустила первую песню под названием "Искры". Попсовая композиция ожидаемо не заняла первые строчки хит-парадов, но близкие похвалили звезду за попытку сменить род деятельности.
Помимо творчества, Мария Ильюхина занята учебой. В середине июня ее, как и многих студентов, настигла сессия. А вот замуж брюнетка пока не спешит. Два года назад звезда сериала "Воронины" вляпалась в неудачные отношения. Молодой человек спровоцировал ее на ссоры с матерью и сподвиг уйти из дома. А когда роман пошел под откос, парень отслеживал местоположение девушки через шпионскую программу на телефоне и пытался прославиться на грязном пиаре за ее счет.