"Проваливайте!": взбешенная звезда "Универа" Мария Кожевникова плюнула вслед уходящему

Звезда ситкома "Универ" Мария Кожевникова эмоционально отреагировала на желание сети быстрого питания "Макдоналдс" приостановить деятельность в России. Предприятие закроет на неопределенное время 850 заведений. Когда двери "Макдоналдса" вновь распахнутся для россиян, пока не известно.
Новость о приостановке "Макдоналдсом" деятельности Мария Кожевникова прокомментировала в личном микроблоге. В "Сторис" актриса попросила бренд уйти навсегда. По мнению Кожевниковой, тот, кто решил бросить Россию в сложный момент, должен забыть о ней. "Проваливайте!" – плюнула взбешенная актриса вслед уходящему "Макдоналдсу".
Отметим, что на данном этапе многие зарубежные предприятия закрываются из-за перебоев с поставками и прочих трудностей, которые вызвали санкции против России. Пользователи Сети считают, что "Макдоналдс" в будущем могут заменить, например, чебуречные или блинные.
Стоит добавить, что "Макдоналдс" в нашей стране на сегодняшний день управляется российскими предприятиями. Все они работают по договору, который заключили с американскими владельцами бренда. Всего в России три компании-франчайзи.