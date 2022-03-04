Назвали Тимофеем: покинувшая Россию 47-летняя актриса Волкова показала новорожденного

Звезда сериалов "Скорая помощь", "Стенограмма судьбы", "Мосгаз. Западня" и других Екатерина Волкова недавно впервые стала бабушкой. Старшая дочь знаменитости Валерия произвела на свет сына.
Екатерина Волкова помогала дочери при родах. По словам актрисы, в ответственный момент она разрыдалась от переполняющих ее эмоций. "Легче самой родить, чем участвовать в партнерских родах с дочерью", – сетовала знаменитость.
Сейчас звезда сериала "Скорая помощь" помогает наследнице ухаживать за малышом. По слухам, Валерия и ее избранник живут в Германии. Дескать, Волковой пришлось ненадолго покинуть Россию, чтобы быть рядом с дочкой.
В личном микроблоге Екатерина Волкова опубликовала свежее фото с крохой. Актриса осваивается в новой роли – амплуа бабушки. Екатерина призналась, что быть бабулей – это нечто невероятное. Артистку переполняют чувства. 47-летняя Волкова статуса бабушки не стесняется, в отличие от многих других артисток.
Также Екатерина показала снимок, на котором ее дочь Валерия кормит мальчика грудью. Общаясь с подписчиками Волкова рассказала, что ее внука назвали Тимофеем.
"Пусть Ангел-Хранитель всегда оберегает вашего Тимофея! Счастья и Здоровья !!!💐🌈😉(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – пишут Екатерине Волковой подписчики.