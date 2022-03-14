Выглядит как нечто: сменившая пол и срезавшая грудь звезда Голливуда попыталась все вернуть

Два года назад известная американская актриса Эллен Пейдж шокировала общественность признанием. Звезда фильмов "Люди Икс" и "Начало" заявила, что теперь трансгендерный мужчина. Знаменитость попросила называть себя другим именем – Эллиот Пейдж.
Через несколько месяцев после каминг-аута новоиспеченный Эллиот отрезал молочные железы. Позже в интервью журналистке Опре Уинфри актер рассказал, что после удаления груди смог смотреть на себя в зеркало, не испытывая при этом негативных эмоций.
Поклонники были уверены, что после смены пола Эллиот Пейдж будет играть только мужчин. Долгое время не была ясна судьба актера в сериале "Академия Амбрелла". В ленте, напомним, артист до трансгендерного перехода играл молодую женщину Ваню Харгривз.
Трейлер третьего сезона "Академии Амбрелла", опубликованный Netflix на "Ютуб", расставил все точки над i. Эллиот Пейдж и его персонаж появятся в сериале. На свежих кадрах артист предстает с длинными черными волосами – это парик, судя по всему. Не исключено, что героиня картины по сценарию тоже пойдет по пути смены пола. В ролике, надо сказать, Эллиот Пейдж выглядит как нечто среднее между мужчиной и женщиной.