Отрезавший грудь актер-трансгендер показал откровенное фото из спальни

Актер Эллиот Пейдж похвастался подтянутым прессом. Артист опубликовал в личном микроблоге откровенное фото, на котором запечатлен без рубашки. В кадре звезда сериала "Академия Амбрелла" стоит у зеркала в спальне.
Вид обнаженного торса Пейджа вызвал бурную реакцию. Пользователи Сети активно обсуждают внешний вид артиста.
"Умираю от желания увидеть тебя с растительностью на лице. Такой сексуальный", "Надень свою рубашку 👕 притворщик, никто не хочет видеть, что... много внимания", – рассуждают пользователи Сети под снимком.
Напомним, в конце 2020 года тогда еще Эллен Пейдж сообщила, что больше не женщина. Она попросила называть себя именем Эллиот. Через полгода после каминг-аута знаменитости отрезали молочные железы.
По словам Эллиота Пейджа, избавившись от груди, он почувствовал себя лучше. В собственном теле знаменитости стало комфортнее. Теперь Пейдж не переживает из-за своего отражения в зеркале.
Как писали "Дни.ру", после смены пола карьера Эллиота Пейджа пошла в гору. В сентябре актер подписал контракт с известной телевизионной корпорацией. Артист пытается реализовать себя как продюсер и режиссер.