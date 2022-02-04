"Умирать или пить? Что надо делать?": отчаявшийся Васильев из "Хрустального" в слезах звонил маме

Звезда сериала "Хрустальный" Антон Васильев поделился с шоуменом Иваном Ургантом трогательной историей из прошлого. После школьных выпускных экзаменов Антон подался в государственную академию театрального искусства, что в Санкт-Петербурге. Когда вступительные испытания в вуз были позади, Васильев и другие абитуриенты собрались в большом холле учебного заведения, чтобы узнать об итогах. В списках зачисленных в академию Антона не оказалось.
Артист не помнил себя от горечи и отчаяния. Антон в слезах позвонил маме, сообщил ей о провале. Потом звезда "Хрустального" содрогаясь от рыданий побрела прочь от учебного заведения.
"После школы поступал. Я еще не знал методов. Я думал: "Наверное, водка или Фонтанка". Умирать или пить? Что надо делать?" – вспомнил артист в студии шоу Первого канала "Вечерний Ургант".
У Цирка на Фонтанке Антона Васильева догнал сотрудник академии. Оказалось, актера забыли указать в списке поступивших. "Дальнейшее я мало что помню", – отметил актер.
Первого сентября Антона ждало еще одно потрясение. Педагоги приказали ему купить лосины.
В итоге звезда "Хрустального" попала на курс Вениамина Фильштинского. Академию Васильев окончил в 2006 году.
Первая роль, которую доверили Васильеву в академии, – роль камня. Педагог заставлял Антона и других студентов лежать на полу и рассказывать о том, из чего состоят камни.