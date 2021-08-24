Арнтгольц воссоединилась с повзрослевшей дочерью после долгой разлуки

39-летняя актриса Татьяна Арнтгольц воссоединилась с дочкой после долгой разлуки. 11-летняя наследница актрисы, Мария, в начале лета уехала в Калининград к дедушкам и бабушкам и вернулась на днях, чтобы подготовиться к школе.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Татьяна Арнтгольц показала свежий снимок с дочкой. За лето Мария стала взрослее, считают пользователи Сети. Дочка артистки растет настоящей красавицей.
Напомним, Татьяна Арнтгольц родила Марию в браке с коллегой по цеху Иваном Жидковым. После развода родители девочки сохранили дружеские отношения и сегодня даже трудятся в совместном проекте. Жидков активно участвует в воспитании наследницы. Мария часто гостит у папы и очень любит младшего брата Степана. Этот мальчик родился в гражданском союзе актера с моделью Лилией Соловьевой.
Татьяна Арнтгольц, между тем, недавно вновь стала мамой. Нынешнему мужу, звезде сериала "Кухня" Марку Богатыреву актриса родила сына, которого назвали Даниилом. В декретном отпуске Арнтгольц задерживаться не стала. Через три месяца после появления малыша актриса вернулась к съемкам шоу "Жди меня".
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