Избивший хоккеиста актер из фильма "Горько" вышел сухим из воды

В громком деле поставлена жирная точка.

Актер Александр Паль, судя по всему, вышел сухим из воды. Уголовное дело против звезды сериалов "БИХЭППИ", "Толя-робот" и фильма "Горько" прекращено.

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Напомним, в конце апреля бывшего игрока хоккейного клуба ЦСКА Кевина Антипова серьезно избили. Тогда молодой мужчина сообщил полицейским, что пострадал на вечеринке. Дескать, трое парней накинулись на него с кулаками. Среди обидчиков, по словам спортсмена, был известный актер Александр Паль.

После драки Антипов оказался в больнице. У него обнаружили переломы лицевых костей и множественные ушибы.

В итоге Паля задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что Кевин Антипов отказался от своих претензий к звезде экрана. Спортсмен сообщил, что его травмы – результат падения.

Добавим, ситуацию ранее комментировал и сам Александр Паль. Артист признался в том, что дрался с хоккеистом. По словам знаменитости, в тот вечер пьяный в стельку Антипов пытался помочиться рядом с припаркованной машиной. Паль и его друзья в это время находились в авто и, видимо, не желали лицезреть гениталии спортсмена. Когда хоккеист не отреагировал на замечание, началась потасовка.