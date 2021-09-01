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Сериалы
Карьера известного актера пошла в гору после смены пола и удаления молочных желез

Карьера известного актера пошла в гору после смены пола и удаления молочных желез

Эллиот Пейдж будет создавать проекты для известной телевизионной сети.
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Актер Эллиот Пейдж, которого ранее знали как актрису Эллен Пейдж, подписал выгодный контракт с телевизионной производственной компанией Universal Content Productions (UCP). Знаменитость, которая также пытается реализоваться в качестве режиссера и продюсера, обязалась все свои творческие наработки презентовать в первую очередь UCP. Это партнерство поможет Эллиоту развиться в выбранных направлениях.

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"Он и все мы в UCP выступаем за гендерное разнообразие и за то, чтобы освещать такие истории в СМИ", – сообщила Беатрис Спрингбор, президент компании.

Отметим, Эллиот Пейдж сотрудничает с Universal Content Productions уже не один год. Актер снимается в сериале "Академия "Амбрелла", производством которой занимается UCP. Как раз сейчас идут съемки третьего сезона картины.

Напомним, Эллиот Пейдж привлек к себе внимание общественности в конце 2020 года. Тогда еще актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут, сообщив что теперь она трансгендерный мужчина. Весной 2021 года стало известно, что артист удалил молочные железы.

Отметим, до смены пола карьера Эллен Пейдж развивалась весьма удачно. В ее творческой биографии много успешных проектов, например, "Начало", "Люди Икс" и "Джуно". Между тем как режиссер и продюсер она мало кого интересовала. Судя по всему, благодаря трансгендерному переходу и режиссерская карьера Эллиота Пейджа пошла в гору.

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Фото: RTNXC / MediaPunch Inc. via www.im / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 16:19 Источник: Collider ✓ Надежный источник
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