В Сети появился леденящий душу трейлер нового сериала "Коса"

В Сети появился трейлер нового сериала "Коса". Это остросюжетный детектив, работа над которым велась в Москве и в Калининграде. Главные роли в картине исполнили: Линда Лапиньш, известная по картинам "Игра на выживание" и "Мастер", а также Александр Горбатов – звезда проектов "Майор Гром", "Угрюм-река".
Лента режиссера Игоря Волошина "Коса" расскажет леденящую душу историю, в центре которой следователь по особо важным делам Ева Кайдас. Героиня – страдающий бессонницей трудоголик. Кайдас живет работой, поэтому в поимке преступников ей нет равных.
По сюжету сериала, на территории заповедника на Куршской Косе находят труп девушки. Тело несчастной разрезано от шеи до лобка, в руку убитой вложен белый бутон лилии. Героиня Ева Кайдас берется за расследование жуткого преступление.
Подчерк убийцы следователю кажется знакомым: два десятка лет назад в округе орудовал маньяк по прозвищу Жнец. Душегуб растерзал 12 девочек и остался безнаказанным. Кайдас предстоит выяснить, кто совершил новое убийство. Возможно, у Жнеца появился подражатель. Может быть преступление – дело рук того же самого маньяка.
Над сериалом "Коса" работал режиссер Игорь Волошин. Кинематографист считает, что снял сериал в жанре "некроренессанса". По словам кинематографиста, это понятие пришло ему в голову, когда он "влезал в шкуру маньяка". Сериал "Коса" будет доступен в онлайн-кинотеатре KION с 25 августа.
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