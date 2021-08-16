Элайджа Вуд в бешенстве: почему сериал "Властелин колец" отказались снимать в Новой Зеландии

На днях стало известно, что съемочная площадка сериала "Властелин колец" переезжает из Новой Зеландии в Великобританию. Об этом сообщили британские СМИ, со ссылкой на создателей картины – компанию Amazon Studios.
Согласно официальному заявлению киношников, в Новой Зеландии снят только первый сезон сериала "Властелин колец". Работа над остальными частями будет проходить в Великобритании. Как утверждают создатели, перенос локации был запланирован изначально. Изменение места съемок затеяли в целях расширения площадей производства и объединения коллективов, работающих над картиной.
Между тем, портал Fellowship of Fans в своем твиттер-аккаунте утверждает, что причины переезда площадки "Властелина колец" несколько иные. Во-первых, руководство Amazon Studios недовольно тем, как медленно в Новой Зеландии внедряется вакцинация от COVID-19. Из-за связанных с коронавирусом проблем компания несет финансовые потери.
Во-вторых, не так давно на съемочную площадку "Властелина колец" нагрянули с проверкой надзорные органы. Госструктуры Новой Зеландии начали расследование, детали которого держатся в тайне. Разбирательство спровоцировало срыв съемок.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
Отметим, правительство Новой Зеландии разгневано решением киношников снимать в других локациях. Критикует идею Amazon Studios и местный профсоюз актеров.
Негативно отреагировал на вести о переезде сериала "Властелин колец" актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса в полнометражной версии истории. В личном твиттер-аккаунте взбешенный актер опубликовал эмоджи "рука-лицо".
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