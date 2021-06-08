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Сериалы
Разврат и обнаженка: скандал вокруг сериала "Властелина колец" набирает обороты

Разврат и обнаженка: скандал вокруг сериала "Властелина колец" набирает обороты

Поклонники вселенной Толкина вне себя от гнева.
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Съемки сериала "Властелин колец" начались полтора года назад. Точная дата премьеры ленты еще не называлась и, судя по всему, ждать готовый проект в этом году не имеет смысла. Между тем обстановка вокруг экранизации произведений Джона Рональда Руэла Толкина накаляется. Дело в том, что в Сети муссируются слухи, дескать, создатели ленты подыскивают актеров готовых обнажиться в кадре. Кроме того, продюсеры уже наняли координатора по постельным сценам.

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От этих сплетен у поклонников историй о Средиземье волосы встали дыбом. Толкинисты заподозрили страшное – сериал "Властелин колец" станет второй "Игрой престолов", которая, напомним, изобиловала развратными сценами.

Фанаты "Властелина колец" не стали сидеть сложа руки – на Change.org полным ходом идет сбор подписей. Поклонники книг Толкина требуют исключить пикантные эпизоды из сериала и любой намек на наготу. Создатели петиции напомнили, что писатель был набожным католиком, поэтому в созданной им вселенной нет места распутству. Зрители адресовали свое послание компании Amazon Prime Video, которая отвечает за проект. Под коллективным обращением подписалось более 37 тысяч человек со всего мира.

Напомним, действия первого сезона сериала "Властелин колец" затронут время, названное автором "Второй эпохой". Зрителям покажут, как Саурон укреплял свое влияние в Средиземье и пал в ходе войны.

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Фото: KPA / www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 14:58 Источник: Change.org ✓ Надежный источник
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