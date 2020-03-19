Больше не наливать: звезда Голливуда устроила бесчинство в полете

На рейсе, которым летели 60-летний Шон Бин и его 33-летняя супруга Эшли Мур, бесплатно угощали вином. Полет был долгий, поэтому знаменитости успели хорошенько напиться.
Поначалу артист и его избранница вели себя прилично, пара была в отличном расположении духа, они шутили и смеялись. Однако настроение нетрезвого Шона Бина моментально изменилось, когда Эшли Мур вылила бокал белого вина прямо ему на брюки.
Супруга звезды сериала "Игра престолов" от собственной выходки покатилась со смеху. Тем временем артист рассвирепел. Он вскочил с места и принялся кричать на зазнобу. В порыве ярости знаменитость кинула бокал в избранницу.
Бортпроводники смогли усмирить дебошира. Звездам решили больше не наливать. Также обошлось без вмешательства полиции, сообщает The Sun.
Напомним, Эшли Мур пятая жена актера из сериала "Игра престолов". Знаменитости поженились летом 2017 года. Общих детей у пары нет.
Добавим, Шон Бин известен во всем мире благодаря работам в трилогии "Властелин колец" и сериале "Игра престолов", где сыграл Неда Старка. Также артист появлялся в других известных проектах таких как: "Сайлент Хилл", "Анна Каренина", "Троя".
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