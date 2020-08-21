Орландо Блум раскрыл неожиданные данные о сериале "Властелин колец"

В ноябре 2017 года компания Amazon приобрела права на экранизацию произведения Толкина. По некоторым данным, продюсеры планируют снять пять сезонов сериала "Властелин колец".
К работе киношники приступили в начале 2020 года, правда, из-за пандемии коронавируса в марте пришлось сделать перерыв. В ближайшее время творческий коллектив теленовеллы планирует вернуться на площадку, которая находится в Новой Зеландии.
По словам актера Орландо Блума, сериал "Властелин колец" - это не ремейк. К "Братству кольца" новый проект не имеет отношения.
Сам Орландо в сериале не появится. О картине он узнал в личной беседе с одним из продюсеров шоу. Артист признался, что не хотел вникать в подробности сюжета нового "Властелина колец", чтобы сохранить интригу. Между тем он полагает, что сериал превзойдет ожидания зрителей хотя бы потому, что глава Amazon Джефф Безос является фанатом фэнтези.
Орландо Блум заметил, что на приобретение прав Amazon потратила огромные деньги. Теперь в руках у компании много материала, который будет использован при создании сериала.
Напомним, что Орландо Блум играл в трилогии режиссера Питера Джексона "Властелин колец" и приквеле "Хоббит". Артист исполнил роль Леголаса.
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