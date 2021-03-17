Известную на Украине тещу Владимира Яглыча травят соотечественники за переезд дочери в Россию

В свежем интервью 54-летняя украинская знаменитость отметила, что ее старшая наследница, Тоня Паперная, уехала в Москву еще десять лет назад. Девушка обосновалась в России задолго до того как отношения между странами испортились. "Это важно", – подчеркнула Ольга Сумская.
Сегодня, слыша упреки в адрес себя и дочери от соотечественников, звезда сериала "Крепостная" активно защищается. Ольга Сумская больше не допустит травли. Она считает, что никто не должен влезать в личную жизнь другого, критиковать выбор спутника жизни.
Актриса подчеркнула, что ее наследница хотела попасть в Щукинское училище, ведь там когда-то получал диплом ее отец – Евгений Паперный. В Россию Тоня Паперная поехала, чтобы исполнить мечту.
Напомним, в Москве дочь Ольги Сумской познакомилась с актером Владимиром Яглычем. Тоня Паперная встречается с российской звездой с 2015 года. У пары двое отпрысков – Ева и Даниил. Младшему ребенку Владимира и Тони только год.
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