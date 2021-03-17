Известную на Украине тещу Владимира Яглыча травят соотечественники за переезд дочери в Россию

Звезда сериалов "Крепостная", "Нити судьбы", "Анна-детективъ" выходит из себя, когда натыкается на критику из-за переезда ее дочери в Россию. Украинская актриса Ольга Сумская не намерена больше терпеть.

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