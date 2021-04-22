"Скоро тети пойдут копать любимые грядки": беременная Горбань обнажила грудь и ответила завистникам

Звезда сериала "Кухня" носит под сердцем малыша. Мария Горбань обнажилась для смелой съемки.

Артистка исполнила мечту – поучаствовала в фотосессии будущей мамы. Во время первой беременности сделать профессиональные кадры Мария Горбань не могла из-за плохого самочувствия.

"Воплотили все мои фантазии в реальность. Со Стефанией у меня такой фотосессии не получилось, с первой беременностью, потому что у меня был жутчайший токсикоз до восьмого месяца. А сейчас чувствую себя прекрасно", – рассказала звезда "Кухни" в Сторис личного микроблога.

Также актриса показала закулисье съемки, опубликовав короткий ролик. В кадре обнаженная по пояс Мария прикрывает пышный бюст руками и демонстрирует подросший живот. Звезда "Кухни" покачивает бедрами в такт музыке.

Большинство подписчиков позитивно отреагировало на ролик, кадры с Горбань вызвали восторг. Между тем поборников морали вид полуголой беременной женщины возмутил до глубины души. Актрисе напомнили, мол, хорошая мать не участвует в откровенных съемках.

Мария, в свою очередь, отметила, что в целом ее подписчики – люди добрые и с хорошим чувством юмора. Грязь в комментариях льют единицы, и их Горбань блокирует. Звезда сериала "Кухня" не понимает, зачем народ пишет гадости под фотографиями детей и будущих мам.

"Скоро тети пойдут копать свои любимые грядки, отложат телефоны и "Инстаграм" и перестанут писать грязные и завистливые комментарии", – рассудила актриса.