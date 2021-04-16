Беременная Горбань получила неожиданное предложение

Скоро артистка во второй раз станет мамой. Вместе с мужем Кириллом Зоткиным Мария Горбань уже воспитывает шестилетнюю дочь от предыдущих отношений. Звезда сериалов поведала, какие казусы происходили с ней в первую беременность.
Она призналась, что интересное положение благотворно сказывается на ее внешности. Знаменитость стала настолько хороша собой, что режиссеры стали видеть в ней героинь-любовниц.
Марии Горбань начали поступать предложения сыграть в эротических сценах, либо роли стрипризерш. Она не стала отказываться. Звезда считает, что это интересный опыт, о котором она в будущем расскажет своему ребенку.
Артистка заявила, что если ей сейчас предложат сняться для мужского журнала, она на это пойдет. Несмотря на беременность, Мария Горбань не бросает работу. У актрисы масса творческих планов. На восстановление и отдых ей хватает буквально пары дней. Недавно знаменитость была с супругом на Мальдивах – там пара отдыхала довольно активно.
Мария Горбань связывает свою кипучую энергию с характером, воспитанием и группой крови. При этом она подчеркнула, что для веселья ей не нужен никакой допинг. Спиртные напитки девушка не употребляет.
Как писали "Дни.ру", Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в начале 2021 года. При этом вместе они уже пять лет.
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