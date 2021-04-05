Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой

Актриса и фигурист тщательно скрывают подробности личной жизни. Поклонники точно не знают, когда между Лизой Арзамасовой и Ильей Авербухом проскочила искра и зародились романтические чувства. Ходят слухи, что знаменитости несколько лет жили вместе, прежде чем отправиться в ЗАГС. Напомним, пара расписалась в декабре 2020 года.
К моменту бракосочетания Лиза довольно плотно вошла в жизнь Ильи. Звезда сериала "Папины дочки" смогла завести дружбу с отпрыском фигуриста от брака с Ириной Лобачевой. Лиза во всем поддерживала юного Мартина.
Младший брат Ильи Авербуха, Даниил, в свежем интервью рассказал об отношениях 17-летнего племянника с 26-летней мачехой. Арзамасова действительно отлично ладит с родственниками мужа. "У Лизы и сына Ильи отношения супер-пупер", – отметил брат фигуриста.
Как оказалось, в середине 2020-го, в разгар пандемии, Даниил три месяца жил в загородном особняке знаменитого брата. Авербух-младший смог хорошо узнать будущую невестку Арзамасову. Илья и Лиза уже тогда сожительствовали.
По словам родственника, в доме Авербуха царила и царит идиллия, семейство живет дружно. Во время самоизоляции Лиза, Илья, Даниил и Мартин наслаждались обществом друг друга, вместе готовили ужины, занимались спортом.
Даниил рассказал также, что в детстве редко видел Илью - фигурист постоянно уезжал на сборы и соревнования. Возвращаясь из долгих заграничных поездок, Авербух-старший задаривал младшего брата необычными подарками. По словам Даниила, жизнь всей семьи вращалась вокруг спортивного увлечения Ильи.
Авербух-старший в свое время отговорил брата от карьеры на льду. Фигурист посоветовал родственнику обратить внимание на другой вид спорта. Сегодня Даниил профессионально занимается фехтованием и преподает.
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