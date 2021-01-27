Не смогла принять: жена ушла от сменившей пол известной актрисы

33-летний Эллиот Пейдж и его избранница, танцовщица Эмма Портнер, уже подали заиление в один из судов Нью-Йорка. Союз распался всего через два месяца после того, как звезда сериала заявила о себе как о трансгендерном мужчине.
В декабре 2020 года Эллен Пейдж попросила поклонников называть ее другим именем – Эллиот. Знаменитость сообщила о смене пола. Спустя время новоиспеченный парень показался в новом обличье.
Причины развода Пейдж и Портнер не сообщают. Вероятно, на разрыве настояла Эмма. В 2018-м году 24-летняя танцовщица выходила за человека, который определял себя женщиной. Вероятно, Портер не смогла принять то, что теперь ей придется делить постель с мужчиной.
Отметим, что пока еще жена Эллиота Пейджа известна на родине скандальными высказываниями в адрес Джастина Бибера. Эмма Портнер работала на подтанцовке у певца. В 2016 году девушка была частью концертного тура знаменитости. В 2019–м Эмма заявила, что Джастин принижает женщин и посещает церковь, которая не поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества.
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