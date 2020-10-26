Перенесший страшный недуг Янковский сильно изменился

52-летний Филипп Янковский не ведет соцсети, поэтому поклонники узнают что-то новое об актере лишь из инстаграм-аккаунта его супруги Оксаны Фандеры. Новое фото артиста вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.

Оксана Фандера и Филипп Янковский в браке уже 30 лет. Их называют одной из самых крепких знаменитых пар. У супругов есть двое детей: сын Иван и дочь Елизавета. Наследники, как и родители, стали актерами.

На протяжении долгого времени поклонники очень переживали за здоровье Янковского. 10 лет назад врачи поставили ему неутешительны диагноз – фолликулярная лимфома третьей стадии. После курсов химиотерапии и лечении в Израиле Филипп заметно похудел.

На опубликованном в инстаграм-аккаунте Фандеры снимке поклонники увидели Янковского, который щекой прижимается к любимой собаке. Пользователи Сети отметили, что давно не видели актера, ведь он не появляется на публике. "Любим и скучаем!", "Пересматриваем фильмы с вашим участием", – написали фолловеры.

Напомним, в 2008 году скончался отец Филиппа Олег Янковский на 66 году жизни. Артист пытался побороть рак поджелудочной железы. Фолликулярная лимфома – это тоже опухоль, но с низкой злокачественностью. Болезнь развивается из клеток иммунной системы и поражает многие внутренние органы: гортань, систему пищеварения, селезенку и многое другое.