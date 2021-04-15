Мария Горбань рассказала о беременности

Звезда "Кухни" Мария Горбань сообщила поклонникам радостную новость – актриса во второй раз станет мамой.

34-летняя знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очень трогательное фото и сообщила приятное известие. На снимке актриса сидит в обнимку со своей старшей дочерью и демонстрирует округлившийся живот. Растроганная звезда призналась, что больше не может скрывать волнительную новость от своих поклонников, ведь она действительно носит "прекрасное внутри себя". Мария Горбань назвала это событие очень долгожданным.

Поклонники порадовались за любимую артистку и оставили под ее фото множество поздравлений и пожеланий легкой беременности:

"Как же здорово! Искренне рада за вас) Поздравляю" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Поздравляю от всего сердца", "Ну наконец))) Можно в слух радоваться)))", "Машулька, поздравляю вас с Кириллом, так прекрасно".

Поклонники Горбань давно подозревали, что актриса находится в интересном положении и даже выяснили, что она интересуется родами в Майами – актриса подписалась на соответствующий аккаунт в соцсети. При этом сама звезда не подтверждала догадки фанатов и до сегодняшнего дня держала беременность в тайне.

Напомним, что у звезды сериала "Кухня" уже есть 6-летняя дочь от предыдущего союза. В настоящее время Мария Горбань счастлива с Кириллом Зотовым – в начале этого года супруги обновили брачные клятвы, что уже тогда навело фанатов на мысли об изменениях в личной жизни актрисы.