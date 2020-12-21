Сменившая пол известная актриса показалась в новом облике

Несколько недель назад 33-летняя знаменитость сообщила о трансгендерности. Пейдж попросила использовать местоимения "он" и "они" применительно к ней. Также знаменитость раскрыла свое новое имя – Эллиот.
В свежей публикации в "Инстаграм" новоиспеченный Эллиот Пейдж поблагодарил поклонников за поддержку. Фанаты не отвернулись от звезды сериала "Академия Амбрелла". Подписчики продолжают писать артисту подбадривающие сообщения.
К посту знаменитость прикрепила свежее селфи. В кадре Эллиот Пейдж облачен в черную толстовку, шапку в тон и темно-синюю рубашку-поло. Актер впервые показал себя публике после заявления о смене пола.
Сейчас актер сериала "Академия Амбрелла" тратит все свободное время на помощь трансгендерам. Артист борется за права меньшинств. Эллиот Пейдж рекламирует благотворительные организации, занимающиеся этим вопросом.
Эллиот Пейдж долгое время откладывал каминг-аут. Артист боялся негативной реакции общественности. Знаменитость опасалась, что станет объектом травли и насилия.
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