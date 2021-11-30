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Сериалы
Два брака и отношения с пасынком: личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" Алексея Фатеева

Два брака и отношения с пасынком: личная жизнь звезды сериала "Ключ от всех дверей" Алексея Фатеева

Звезда сериала "Ключ от всех дверей" Алексей Фатеев раскрыл подробности личной жизни.
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47-летний актер Алексей Фатеев в 2017-м женился во второй раз. Его избранницей стала сотрудница Министерства экономразвития по имени Алена. У возлюбленной артиста подрастает ребенок от прошлых отношений. Фатеев принял пасынка как своего.

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В свежем интервью Алексей Фатеев рассказал, что знает сына супруги с полуторагодовалого возраста. Мальчик растет и развивается на его глазах. "Стараюсь помогать, быть рядом и не мешать", – поделилась звезда сериала "Ключ от всех дверей".

Артист отметил, что его пасынок Даня – личность очень сильная. Мальчик с рождения обладает уверенностью, волей и лидерскими качествами. Ребенка, по словам артиста, невозможно заставить сделать что-либо. Фатеев и его избранница стараются оберегать кроху от опрометчивых поступков, но делают это без какого-либо давления.

От первого брака у Алексея Фатеева есть дочь Маша. Наследница знаменитости родилась в 2005 году. Дочь артиста через полтора года окончит школу. С профессией Мария пока не определилась. Она занимается музыкой, танцами и языками, приносит только хорошие оценки.

Отношения Фатеева с дочерью не всегда складываются идеально. По словам звезды сериала "Ключ от всех дверей", Мария, когда обижается, начинает игнорировать его звонки, замыкается в себе. Как только наследница артиста замолкает, он начинает искать пути решения проблемы.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 ноября 2021, 13:27 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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