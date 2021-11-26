Бросила кино и ударилась в религию: Иден из сериала "Санта-Барбара" празднует 60-летие

26 ноября юбилей празднует звезда мыльной оперы "Санта-Барбара" Марси Уолкер. Актрисе исполнилось 60.
Марси Уолкер российский зритель знает и любит благодаря героине Иден Кэпвелл из "Санта-Барбары", эту роль актриса исполняла целых семь лет. История любви представительницы богатого семейства Кэпвеллов и отважного полицейского Круза Кастильо тронула в свое время множество сердец.
В 2004 году Уолкер завершила актерскую карьеру, ударившись в религию. Актриса стала педагогом в христианской школе, а затем заняла кресло директора учреждения. В 2012-м звезда сериала "Санта-Барбара" стала частью интернет-церкви LifeChurch.tv.
По слухам, сейчас Марси Уолкер трудится пастором в церкви Лейк-Форест. Актриса и ее пятый муж Даг Смит проживают в Северной Каролине, в городе Шарлотт. У знаменитости есть взрослый сын Тайлер. Единственного наследника звезда родила от третьего мужа, кинооператора Стефана Коллинза.
В интервью 2012-го звезда мыльной оперы признавалась, что служение Богу подарило ей счастье, которое она очень долго искала. Уолкер не жалеет, что оставила актерство. Возвращаться на экраны Марси не собирается.
"Было много людей, которые восхищались моей жизнью и уважали мой талант. Несмотря на все это, внутри все еще была пустота... несмотря на мою славу и людей, которые говорили о том, что я была великой. Была пустота, за которую я цеплялась в своей жизни сжатыми кулаками", – отмечала Уолкер.
Сегодня Марси тщательно оберегает личную жизнь от публики. Аккаунт актрисы в "Инстаграм" закрытый, а страницу в "Твиттер" она давно забросила. В Сети нет свежих фотографий Уолкер. От интервью артистка отказывается.