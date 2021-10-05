Что известно о звезде "Игры в кальмара" Хо Ен Чон: Семья, любовь и головокружительный успех

27-летняя модель Хо Ен Чон – любимица премиальных брендов.



В начале октября южнокорейская манекенщица Хо Ен Чон стала обладательницей самого активного инстаграм-аккаунта в мире. Чуть более чем за неделю на страницу модели подписались 11 миллионов человек. Невероятную популярность 27-летней любимице модных брендов подарило участие в сериале режиссера Хван Дон-хека "Игра в кальмара". В новом хите от Netflix девушка исполнила роль беженки из Северной Кореи Кан Сэ Бек.

Хо Ен Чон родилась в Сеуле 23 июня 1994 года. Папа манекенщицы владеет рестораном "Gukbap", специализирующемся на традиционных для Кореи блюдах. Чон не единственный ребенок в семье – у нее есть два брата и сестра.

Модельная карьера Хо Ен Чон началась, когда ей было всего 16 лет. Дебют на подиуме юной красавицы состоялся на "Сеульской неделе моды". Когда Чон исполнилось 22 года, ее карьера вышла на новый уровень – она впервые участвовала на эксклюзивном показе Louis Vuitton. Затем были контракты с Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Jacquemus и многими другими. Лицо девушки множество раз украшало обложки топового глянца. Хо Ен Чон включена в рейтинг Топ-50 лучших моделей на планете.

Популярность в Южной Корее к Чон пришла после участия в проекте "Топ-модель по-корейски". В четвертом сезоне шоу манекенщица продержалась всего две недели, между тем в пятой части программы она попала в тройку финалистов.

В начале 2020 года Хо Ен Чон заключила контракт с компанией по производству фильмов Saram Entertainment. Когда модель была на Неделе моды в Нью-Йорке, продюсеры попросили девушку записать самопробы. Чон никогда не делала ролики для прослушиваний, но постаралась выложиться на максимум перед камерой. У манекенщицы не было актерского опыта, поэтому она просто думала о том, почему ее героиня действует так, а не иначе.

Позднее Хо Ен Чон пригласили на личное прослушивание в Корею. По словам Чон, она очень нервничала на пробах, а получив роль почувствовала дикий страх и давление. Манекенщица не скрывает, что на площадке сериала "Игра в кальмара" у нее получалось далеко не все – начинающая актриса не всегда понимала, что от нее требует режиссер. Чтобы проникнуться внутренним миром своей героини Хо Ен Чон вела дневник. В кадре манекенщица старалась быть искренней.

О дальнейшей актерской карьере звезда сериала "Игра в кальмара" пока не думала, четкого плана у нее нет. Единственное, чего хочет модель – усердно работать и самосовершенствоваться.

С 2016 года Хо Ен Чон встречается с успешным в Южной Корее и за ее пределами актером Ли Дон Хви. Избранник гордится успехами манекенщицы. "Он очень меня подбадривает и помогает мне", – говорит о любимом мужчине девушка.

Хо Ен Чон давно дружит с солисткой корейской группы Blackpink – Дженни. Подруга, как рассказала модель, поддерживала ее во время съемок дорамы. Однажды певица прислала на площадку сериала "Игра в кальмара" фудтрак с кофе. Кроме того, Дженни пиарила начинающую актрису в соцсетях.