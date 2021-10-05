Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Вторник
5 октября
Лента новостей
12:56
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
12:51
Что известно о звезде "Игры в кальмара" Хо Ен Чон: Семья, любовь и головокружительный успех
12:39
Эрнст попал в скандал: самые шокирующие фигуранты "Досье Пандоры"
12:35
"Подумали, что электрик": Собчак выдвинула сенсационную версию о сбое в Facebook
12:17
Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись
11:59
Названы регионы России с самой успешной экономикой
11:56
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
11:50
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:25
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
11:13
"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня
11:12
Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое
11:04
"У меня поехала крыша": убитую горем Вележеву на кладбище преследовал голос
10:26
"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль
09:56
Появились ужасающие детали состояния тяжелобольного Губина: Изуродовать мог рак
09:45
"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева
09:27
"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста
09:04
"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка
08:59
На Украине заинтересовались доходами Зеленского после сенсационной утечки о тайных богатствах
08:59
Меньшова публично молит Малышеву помочь спасти детей после ухода отца
08:45
"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой
07:10
Дана Борисова прокомментировала слухи о смерти Панина из-за наркотиков
06:51
Полуголую Ивлееву застали в откровенном наряде с чужим мужиком
04:23
Десерт с черносливом: Рецепт из детства Кристины Орбакайте
02:31
Зависимость, измены, роман по телефону: что известно о браке Эдиты Пьехи
00:14
День Иона и Фока – Листопадная: Что нельзя делать 5 октября
21:59
"Неизлечимо": Подольская заявила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова
21:19
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
20:43
Умер работавший над сериалом "Бригада" кинооператор
20:27
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
19:32
На Украине подростки до смерти избили полицейского в магазине
19:02
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
19:01
Звезда "Великолепного века" потеряла зрение из-за ядовитого крема
18:50
"Мужик, беги!": Облитая помоями Бузова подбивает клинья к бывшему парню
18:17
Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон
18:13
"Боже, только не это, девочка моя!": Лель умоляет несовершеннолетнюю дочь не совершать ошибку
18:13
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
18:11
В Верховной Раде потребовали ввести санкции против Зеленского
18:03
Из актрис в официантки: как сейчас живет известная артистка Елена Коренева
17:48
Постарел на 20 лет: Элджей резко сдал после развода с Ивлеевой
17:06
Адвокат сообщил об отказе Саакашвили от экстрадиции на Украину
16:50
"Измены на стороне": Тодоренко оприходовала коллегу после ссоры с Топаловым
16:38
Актер Николай Лещуков назвал имя убийцы Игоря Талькова
16:37
Под Москвой сотрудник ДПС выстрелил в грудь сослуживцу во время остановки машины
16:33
Разочарованный бывший муж Бородиной обратился к дочери: Принцев нет!
16:19
Стеклов о трагичной участи Петрова: Начинают выжимать его до последнего
16:10
Песков рассказал об отношении Путина к возможной встрече с Зеленским
15:54
"Очень острая тема": жена Павлиашвили о судьбе наследниц
15:51
О чем должен знать современный пиарщик
15:46
"Уроды!": Влипшего в секс-скандал известного певца экстренно госпитализировали
15:46
Слухи об измене Карпович и интрижке с Бледанс: что известно о звезде "Кадетства" Аристархе Венесе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачевой врезали в эфире федерального телеканала
"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
Макеева страдает после тяжелой болезни: Это фатально
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Известный актер влепил Бузовой пощечину: Это пошло
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Что известно о звезде "Игры в кальмара" Хо Ен Чон: Семья, любовь и головокружительный успех

Что известно о звезде "Игры в кальмара" Хо Ен Чон: Семья, любовь и головокружительный успех

27-летняя модель Хо Ен Чон – любимица премиальных брендов.
прочитано 172 раза

В начале октября южнокорейская манекенщица Хо Ен Чон стала обладательницей самого активного инстаграм-аккаунта в мире. Чуть более чем за неделю на страницу модели подписались 11 миллионов человек. Невероятную популярность 27-летней любимице модных брендов подарило участие в сериале режиссера Хван Дон-хека "Игра в кальмара". В новом хите от Netflix девушка исполнила роль беженки из Северной Кореи Кан Сэ Бек.

ПО ТЕМЕ

Сериал "Игра в кальмара" от Netflix: история создания хита и планы на второй сезон

Итоги премии "Эмми": названы лучшие сериалы 2021 года

Назвали русской: почему советская и грузинская звезда шахмат требует миллионы от Netflix

Хо Ен Чон родилась в Сеуле 23 июня 1994 года. Папа манекенщицы владеет рестораном "Gukbap", специализирующемся на традиционных для Кореи блюдах. Чон не единственный ребенок в семье – у нее есть два брата и сестра.

Модельная карьера Хо Ен Чон началась, когда ей было всего 16 лет. Дебют на подиуме юной красавицы состоялся на "Сеульской неделе моды". Когда Чон исполнилось 22 года, ее карьера вышла на новый уровень – она впервые участвовала на эксклюзивном показе Louis Vuitton. Затем были контракты с Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Jacquemus и многими другими. Лицо девушки множество раз украшало обложки топового глянца. Хо Ен Чон включена в рейтинг Топ-50 лучших моделей на планете.

Популярность в Южной Корее к Чон пришла после участия в проекте "Топ-модель по-корейски". В четвертом сезоне шоу манекенщица продержалась всего две недели, между тем в пятой части программы она попала в тройку финалистов.

View this post on Instagram

Публикация от HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony)

В начале 2020 года Хо Ен Чон заключила контракт с компанией по производству фильмов Saram Entertainment. Когда модель была на Неделе моды в Нью-Йорке, продюсеры попросили девушку записать самопробы. Чон никогда не делала ролики для прослушиваний, но постаралась выложиться на максимум перед камерой. У манекенщицы не было актерского опыта, поэтому она просто думала о том, почему ее героиня действует так, а не иначе.

Позднее Хо Ен Чон пригласили на личное прослушивание в Корею. По словам Чон, она очень нервничала на пробах, а получив роль почувствовала дикий страх и давление. Манекенщица не скрывает, что на площадке сериала "Игра в кальмара" у нее получалось далеко не все – начинающая актриса не всегда понимала, что от нее требует режиссер. Чтобы проникнуться внутренним миром своей героини Хо Ен Чон вела дневник. В кадре манекенщица старалась быть искренней.

О дальнейшей актерской карьере звезда сериала "Игра в кальмара" пока не думала, четкого плана у нее нет. Единственное, чего хочет модель – усердно работать и самосовершенствоваться.

С 2016 года Хо Ен Чон встречается с успешным в Южной Корее и за ее пределами актером Ли Дон Хви. Избранник гордится успехами манекенщицы. "Он очень меня подбадривает и помогает мне", – говорит о любимом мужчине девушка.

Хо Ен Чон давно дружит с солисткой корейской группы Blackpink – Дженни. Подруга, как рассказала модель, поддерживала ее во время съемок дорамы. Однажды певица прислала на площадку сериала "Игра в кальмара" фудтрак с кофе. Кроме того, Дженни пиарила начинающую актрису в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр youtube.com
Автор: 5 октября 2021, 12:51 Источник: ELLE Girl ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Папаша занимается х*** знает чем": сын отказался ходить на концерты Корнелюка

Певец об отношениях с наследником
Шоу-бизнес

"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня

Звезда поделилась личным
Шоу-бизнес

"Время ушло!": решившую воссоединиться группу "Тату" отправили в утиль

Эксперт не верит в успешность дуэта
Шоу-бизнес

"Устроила публичную порку": оплеванная Дубовицкая вышвырнула юмориста

Разразился громкий скандал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
"Ничего не изменилось": Песков заявил о провале прививочной кампании

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

Названы регионы России с самой успешной экономикой
У жителя Домодедово изъяли 200 граммов наркотика
Под Тверью полиция пресекла деятельность подпольного казино
В Павловском Посаде при пожаре погибли 2 человека
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+