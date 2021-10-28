Не раскаивается: требующие реального наказания для виновной в смерти Марьянова ушли ни с чем

Актер Дмитрий Марьянов скончался осенью 2017 года в одной из больниц Московской области, куда его доставили из реабилитационного центра для зависимых "Феникс". По факту гибели звезды кино и сериалов возбудили уголовное дело. В итоге директора "Феникса" Оксану Мосунову (Богданову) приговорили к трем годам условного срока. Также Фемида обязала главу реабилитационного центра выплатить компенсацию в миллион рублей родственникам Дмитрия Марьянова.
28 октября в Московском областном суде были рассмотрены жалобы родственников Марьянова, подсудимой Оксаны Мосуновой и прокурора. В удовлетворении всех просьб было отказано.
Заседание было закрытым, однако журналистам удалось пообщаться с адвокатом сына погибшего Дмитрия Марьянова – Викторией Крыловой. По словам защитника Даниила Марьянова, их апелляционная жалоба касалась условного срока Оксаны Мосуновой, запрета профессиональной деятельности подсудимой и штрафа в пользу государства.
Марьянов-младший считает, что директор "Феникса" должен получить реальное наказание, а не условное. Даниил не понимает, почему Мосунова получила послабление. Кроме того, сын звезды просит запретить подсудимой заниматься реабилитацией зависимых. Мосунова, отмечает адвокат потерпевшей стороны, продолжает активно работать, однако в суде нагло врет, что больше не консультирует клиентов. Виктория Крылова и ее подзащитный уверены, что директор "Феникса" не раскаивается в содеянном. Также потерпевшие и прокурор просили судью вернуться к вопросу штрафа в пользу казны.
Суд подтвердил, говорит адвокат сына актера, что в реабилитационном центре Марьянова обкалывали сильнодействующими рецептурными препаратами в странных дозах. До сих пор неясно, где руководство клиники закупало эти лекарства. Ни Мосунова, ни ее подчиненные не имели медицинского образования. Виктория Крылова подчеркнула, что Дмитрий Марьянов в момент нахождения в центре не осознавал грозящей ему опасности.
Отметим, Оксана Мосунова получила условное наказание из-за беременности. Ребенка директор "Феникса" решила завести уже после начала разбирательств.
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