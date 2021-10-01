Скрывала ребенка: экс-любовник потребовал ДНК-тест у актрисы сериала "Склифосовский"

Бывший избранник нашел артистку через много лет.

Актриса сериалов "Склифосовский", "Между нами, девочками", "Мамочки" и других Янина Хачатурова много лет назад встречалась с Павлом Глазковым. Отношения молодых людей были платоническими и закончились, когда артистка влюбилась в другого – в мужчину по имени Игорь.

Новый избранник сделал Хачатуровой предложение. Янина была на седьмом небе от счастья и готовилась к бракосочетанию. Эйфория продолжалась недолго – перед свадьбой артистка застала Игоря с другой девушкой.

Чуть позже раздавленная предательством Янина случайно встретила бывшего ухажера, Павла. Глазков окружил Хачатурову заботой, утешал и поддерживал ее. В какой-то момент между молодыми людьми произошла интимная близость.

Узнав о беременности, Янина вернулась к Игорю. Актриса простила любимому измену и вскоре стала его женой. Глазкову Хачатурова дала от ворот поворот, заявив, что отец будущего малыша не он.

Павел отступил. Глазков обрел семейное счастье с другой женщиной. Между тем брак Хачатуровой не сложился, а ее сын Владислав рос с бабушкой и дедушкой.

В 2020 году Павел Глазков увидел в соцсетях Янины Хачатуровой ее уже взрослого сына. Мужчина изумился: наследник актрисы вырос его копией.

Глазков и Хачатурова встретились в студии программы "На самом деле" Первого канала. Экс-избранник потребовал у актрисы проведения генетической экспертизы. Мужчина заявил, что Янина десятилетиями скрывала от него ребенка.

Сам Владислав был в шоке от происходящего. Наследник актрисы десять лет назад похоронил, как ему казалось, настоящего папу. Теперь же в его жизни объявился еще один родитель.

Владислав согласился пройти ДНК-экспертизу. Тест опроверг отцовство Глазкова. Получив отрицательный результат, Павел расстроился. Мужчина заявил, что, если бы Янина осталась с ним, то их дом был бы полной чашей. "Я бы никогда не поднял вопрос, чей Влад сын", – добавил Глазков.