Сергей Безруков: Аня успела родить, я отвез ее в палату, подержал сына на руках

Актер не любит говорить о личной жизни. Сергей Безруков старается оградить наследников от излишнего внимания.

У Безрукова четверо детей. В отношениях с актрисой Кристиной Смирновой у звезды кино и сериалов в 2008 году родилась дочь Александра. В 2011-м избранница подарила Сергею Безрукову сына Ивана. В браке с режиссером Анной Матисон у актера в 2016-м появилась дочь Мария, а в 2018-м сын Степан.

В свежем интервью Сергей Безруков рассказал, что встреча с Анной Матисон разделила его жизнь на до и после. Артист только сейчас понял, что такое быть отцом. Актер, впрочем, подчеркивает, что старших, внебрачных детей, никогда не обделял вниманием. "Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их", – отметила знаменитость. Дети Сергея очень дружны.

Пять месяцев самоизоляции из-за пандемии коронавируса Безруков провел с семьей. Быть рядом с женой и отпрысками – счастье для Сергея. В этот период маленький сын впервые назвал артиста папой. "Это ощущение до слез", – делится впечатлениями артист. Также, по словам актера, он стал специалистом по укачиванию малышей. Безруков научился убаюкивать дочь буквально за секунду.

Сергей Безруков присутствовал при появлении младших наследников на свет. Актер был рядом с рожающей женой, держал ее за руку, напоминал о правильном дыхании. Знаменитость не скрывает, что очень переживала за избранницу. Сергей боялся упасть в обморок от увиденного. К счастью, оба раза все прошло успешно.

"Когда мы ехали в роддом рожать второго, Степу, я уже шел смело. Со Степой получилось феноменально", – вспомнил актер. В тот день у Сергея Безрукова был запланирован полет в Минск на гастроли. Внезапно рейс отложили, артист успел отвезти супругу в роддом. Следующий вылет тоже по каким-то причинам был задержан. "Аня успела родить, я отвез ее в палату, подержал сына на руках. Она уснула, я смотался, отыграл спектакль и вернулся опять к ней", – поведал Сергей.