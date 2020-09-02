"Мы десять лет были рядом": экранная жена убита горем из-за смерти Клюева

По словам артистки, она еще не до конца осознала произошедшее. Борис Клюев был для Анны Фроловцевой близким человеком – звезды долгие годы трудились бок о бок. В сериале "Воронины" знаменитости десять лет играли супругов.
"Слов нет. Какой он был? Он был потрясающий. Слова примитивные, банальные. Мы десять лет были рядом", – сказала Анна Васильевна журналистам.
Напомним, Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Актер не дожил до своего 77-летия. Звезда сериала "Воронины" несколько лет боролась с онкологией. Врачи диагностировали у актера рак легких.
Недуг Клюев не скрывал. Год назад стало известно, что болезнь отступила – у знаменитости была ремиссия. Однако в январе этого, 2020 года, Борис Владимирович рассказал, что все еще продолжает борьбу за жизнь.
Силы сражаться с онкологией звезде сериала "Воронины" дарила работа. Клюев до последнего играл в спектакле Малого театра. Самая заметная кинороль Бориса Клюева – в картине "Д’Артаньян и три мушкетера". В ленте артист появляется в образе графа Рошфора.
Как писали "Дни.ру", актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова прокомментировала кончину коллеги по цеху. Артистка призналась в любви к Борису Клюеву.
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