"Мы десять лет были рядом": экранная жена убита горем из-за смерти Клюева

Звезда сериала "Воронины" убита горем из-за кончины коллеги по цеху Бориса Клюева. Актриса Анна Фроловцева не может отойти от шока.

По словам артистки, она еще не до конца осознала произошедшее. Борис Клюев был для Анны Фроловцевой близким человеком – звезды долгие годы трудились бок о бок. В сериале "Воронины" знаменитости десять лет играли супругов.

"Слов нет. Какой он был? Он был потрясающий. Слова примитивные, банальные. Мы десять лет были рядом", – сказала Анна Васильевна журналистам.

Напомним, Народный артист России Борис Клюев умер во вторник, 1 сентября. Актер не дожил до своего 77-летия. Звезда сериала "Воронины" несколько лет боролась с онкологией. Врачи диагностировали у актера рак легких.

Недуг Клюев не скрывал. Год назад стало известно, что болезнь отступила – у знаменитости была ремиссия. Однако в январе этого, 2020 года, Борис Владимирович рассказал, что все еще продолжает борьбу за жизнь.

Силы сражаться с онкологией звезде сериала "Воронины" дарила работа. Клюев до последнего играл в спектакле Малого театра. Самая заметная кинороль Бориса Клюева – в картине "Д’Артаньян и три мушкетера". В ленте артист появляется в образе графа Рошфора.

Как писали "Дни.ру", актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова прокомментировала кончину коллеги по цеху. Артистка призналась в любви к Борису Клюеву.