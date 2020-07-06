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Полежайкин из

Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал о своих переломах: Упал с высоты

Михаил Казаков. Кадр из "Берега" (2012)
Накануне стало известно, что Михаил Казаков, исполнивший роль Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", попал больницу с переломами обеих ног. Наконец артист рассказал, как это произошло.
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После окончания работы над ситкомом звезда переехала в Тверь. Чтобы снять эффектный пейзаж любимого города, актер забрался на 12-метровое возвышение – это высота примерно пятого этажа дома. Увлекшись съемкой, он оступился и упал.

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На помощь к Михаилу Казакову тут же подоспели прохожие, которые вызвали скорую. Сейчас актер находится в больнице на аппарате Илизарова. Обычно его применяют, чтобы соединить сломанные в нескольких местах кости. В лежачем состоянии артист проведет полгода.

Правда, несмотря на бедственное положение, Михаил Казаков сохраняет бодрость духа. Парень шутит, что шесть месяцев – это ерунда, и потом врачи уже выдадут ему костыли. Конечно, после таких серьезных переломов восстанавливаться придется долго. Вероятно, актер нескоро снова сможет ходить по любимой Твери.

Ранее звезда признавалась, что передвигается по городу только на своих двоих . Бывало, что в день он успевал преодолеть больше 20 километров. Подвижный образ жизни позволил артисту стать настоящим атлетом. Актер скинул 30 килограммов и пошел в зал – теперь в подтянутом молодом человеке с трудом можно узнать пухленького Полежайкина из "Папиных дочек" .

Автор: 6 июля 2020, 18:44 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем

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