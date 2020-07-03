Мария Горбань из сериала "Кухня" восхитила фигурой в купальнике: Морская богиня

Из-за пандемии коронавирусной инфекции с начала весны закрыты границы России. Любители путешествий вынуждены отдыхать на родине. Многие знаменитости, например, проводят отпуск в Краснодарском крае и Крыму.
Между тем актриса из сериала "Кухня" Мария Горбань ностальгирует по каникулам на океане. В личном микроблоге знаменитость опубликовала архивное фото.
Артистка запечатлена на пляже. Горбань, облаченная в серебристый купальник, сидит на доске для серфинга. "Скоро", – подписала кадр Мария.
Подписчики осыпали знаменитость комплиментами. Точеная фигура артистки восхитила интернет-пользователей.
"Как Морской богини цвет купальника (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая сексуальная актриса 🔥🔥❤️👏😍", "Шикарное фото👍", "Магия", "Космическая 👍", "Красивая фотография, как картина!))❤️ А самое главное ровная осанка", – отметили фанаты Марии Горбань.
Ранее в интервью артистка раскрыла секрет хорошей фигуры. Звезда сериала "Кухня" ведет активный образ жизни. Мария делает растяжку, занимается гимнастикой на полотнах, практикует йогу и пробежки. От силовых тренировок артистка отказалась из-за проблем с давлением.
Не забывает Мария Горбань и о правильном питании. Знаменитость никогда не пропускает завтрак. Утром звезда сериала "Кухня" разрешает себе калорийные продукты: яйца "Бенедикт" с лососем и авокадо, мюсли с ягодами, рисовую кашу.
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