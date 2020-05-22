Мария Горбань сравнила себя с героиней сериала "Великолепный век": Хюррем уже не та

Артистка снимается в новом фильме. Картина создается специально для видеосервиса Ivi.ru. Детали проекта Мария Горбань пока держит в тайне, но с удовольствием делится кадрами с площадки.
В соцсетях артистка показала небольшой ролик. Она запечатлена в роскошном восточном наряде в пол. Голову и шею Марии Горбань украшают массивные драгоценности.
На первых кадрах артистка стоит неподвижно и величаво смотрит вдаль. Когда камера отдаляется, Мария неожиданно приподнимает подол платья и демонстрирует ножки в черных штанах и кроссовках.
В новом образе звезда сравнила себя с главной героиней турецкого сериала "Великолепный век", роль которой исполнила Мерьем Узерли. "Хюррем уже не та", – пошутила Мария Горбань.
Поклонники по достоинству оценили наряд артистки. Пользователи Сети отметили, что восточный образ Марии к лицу. Фанаты также написали, что самоирония очень украшает Горбань.
"Красивее чем хюрем😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родилась красивой, да еще и с классным чувством юмора!!!👍🏻👍🏻👍🏻", "Царевишна!!!", "Такая Хюррем в 16 веке была б еще та интриганка😅", "Вот увидим потом это кино. ....и будем вспоминать эту видюшку 😁😁😁😁", "Наша российская Хюррем круче🌹🌹🌹😘", "Это русская версия великолепного века ?) Вы супер💞💃", – прокомментировали поклонники Марии Горбань. Напомним, сериал "Кухня" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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