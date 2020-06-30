Горбань из сериала "Кухня" опубликовала снимок подросшей дочери от первого брака

Артистка родила наследницу в 2014 году. Отец малышки – первый супруг звезды сериала "Кухня", осветитель Олег Филатов.
Нынешним мужем Марии Горбань является Кирилл Зоткин. Избранник артистки работает оператором. Кирилл смог поладить с маленькой Стефанией.
В личном микроблоге звезда сериала "Кухня" опубликовала серию свежих фото с наследницей. Мария и Стефания кокетничают на камеру.
Многие подписчики отметили, что девочка быстро растет. Кроха все больше походит на знаменитую маму.
"Копия мамина 😘💐", "👍👍👍похожи 🌹🌹🌹красотки ❤️", "Фаня копия Вы💞", "Вылетая мама", "Какие вы симпатяжки, Машенька вы прелесть", "Какая же она у вас классная, красавицы (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали снимки пользователи Сети.
Напомним, что карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции Мария Горбань провела в загородном особняке вместе с семьей. Артистка и ее супруг снимали видео для "Инстаграм". Звезда сериала "Кухня" хвасталась, что ее оператор-муж создает не только красивое кино – часто она становится музой для избранника.
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