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Сериалы

"Зачем нам на это смотреть?": Подкаминская погладила ширинку на глазах у публики

Елена Подкаминская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду сериала "ИП Пирогова" засняли во время интимного момента. Откровенный кадр вызвал бурные обсуждения поклонников.
прочитано 311 раз

Накануне знаменитость сообщила подписчикам о маленькой победе. Елене Подкаминской наконец удалось влезть в джинсы с высокой талией после карантина. В качестве доказательства артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте черно-белые снимки, где она позирует в черной водолазке и брюках.

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За действиями Подкаминской на съемках пристально следят

 Елена Ильинична Подкаминская

Елена Ильинична Подкаминская актриса

Одна из фотографий смутила пользователей. На снимке Елена Подкаминская гладит ширинку. Подписчики пристыдили актрису за откровенный кадр. По их мнению, звезде следует вести себя скромнее. "Зачем нам на это смотреть?" – возмутился один из комментаторов.

Поклонники, наоборот, оценили фотографию и похвалили фигуру артистки. "Стройняшка, и не скажешь, что у вас трое детей", "До чего же вы хороши!", "Какая же вы стройная", "У вас очень красивая фигура", "Фигура лучше всех", "Слюнки текут от такой красоты", – написали восхищенные пользователи.

Напомним, Елена Подкаминская была дважды замужем. С 2009 по 2015 год актриса состояла в браке с Александром Пляцевым. Первому мужу она родила наследницу Полину. В 2017 году актриса узаконила отношения с Денисом Гущиным. У пары двое детей – дочь Ева и сын Александр.

Автор: 4 июня 2020, 14:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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