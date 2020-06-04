"Зачем нам на это смотреть?": Подкаминская погладила ширинку на глазах у публики

Накануне знаменитость сообщила подписчикам о маленькой победе. Елене Подкаминской наконец удалось влезть в джинсы с высокой талией после карантина. В качестве доказательства артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте черно-белые снимки, где она позирует в черной водолазке и брюках.
Одна из фотографий смутила пользователей. На снимке Елена Подкаминская гладит ширинку. Подписчики пристыдили актрису за откровенный кадр. По их мнению, звезде следует вести себя скромнее. "Зачем нам на это смотреть?" – возмутился один из комментаторов.
Поклонники, наоборот, оценили фотографию и похвалили фигуру артистки. "Стройняшка, и не скажешь, что у вас трое детей", "До чего же вы хороши!", "Какая же вы стройная", "У вас очень красивая фигура", "Фигура лучше всех", "Слюнки текут от такой красоты", – написали восхищенные пользователи.
Напомним, Елена Подкаминская была дважды замужем. С 2009 по 2015 год актриса состояла в браке с Александром Пляцевым. Первому мужу она родила наследницу Полину. В 2017 году актриса узаконила отношения с Денисом Гущиным. У пары двое детей – дочь Ева и сын Александр.
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