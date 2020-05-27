Никита Ефремов поведал о необычных условиях работы во время карантина

Примечательно, что картина "Безопасные связи" была снята в короткие сроки. Работа велась на фоне вспышки коронавируса. Чтобы обезопасить артистов и технических специалистов, большинство сцен снимались удаленно. Исполнители главных ролей делали все самостоятельно.
Сыгравший героя по имени Коля Никита Ефремов признался, что подобный способ работы не вызвал у него дискомфорта. Естественно, в первый день было немного непривычно, однако для актера начало любого проекта сопряжено с легкой растерянностью.
Рядом с Ефремовым не было режиссера. Члены съемочной группы были на связи с артистом через сервис для проведения видеоконференций. В момент записи все отключали свои камеры и микрофоны и просто наблюдали за процессом.
Локацией для создания эпизодов с участием Никиты послужила его реальная квартира. В сериале "Безопасные связи" артист впускает зрителей в буквальном смысле к себе домой.
Обойтись только самостоятельными съемками актеров авторы теленовеллы не смогли. Необходимо было создать кадры со стороны. Никите Ефремову пришлось пригласить к себе оператора и звукорежиссера. Киношники приехали к звезде в защитной экипировке.
Отметим, что тревога коллег Никиты Ефремова о собственном здоровье оказалась весьма кстати. В начале мая у избранницы артиста Марии Иваковой обнаружили коронавирус. Интересно, что у самого артиста уханьскую заразу не нашли.
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