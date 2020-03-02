Звезда сериала "Кухня" в очередной раз стала матерью

О пополнении в семье звезда сериала "Кухня" рассказала в своем инстаграм-аккаунте. "Весна! Счастье же!", – начала свой пост знаменитость. По словам Елены Подкаминской, она родила сына в самый светлый, солнечный день, когда пахло долгожданной весной, "и глаза слепило от синевы небес".
Новость стала настоящим сюрпризом для поклонников актрисы. Дело в том, что они даже не подозревали, что знаменитость беременна. Артистка умудрилась скрыть живот от публики: не посещала светские мероприятия, а в соцсеть выкладывала кадры, где не было видно животика, либо архивные снимки.
Напомним, 40-летняя Елена Подкаминская помимо новорожденного воспитывает двоих детей. Дочь актрисы Полина родилась в браке с бизнесменом Александром Пляцевым. С предпринимателем она рассталась в 2015 году. Дочь Ева и новорожденный сын появились в браке с бизнесменом Денисом Гущиным.
Ранее звезда сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" раскрыла секрет стройности. По словам актрисы, главное – это правильное питание. Артистка призналась, что идеальной фигурой она обязана родителям. И дело тут не в генетике, а в правильно сформированных пищевых привычках.
Елена Подкаминская отказалась от сложных блюд с большим количеством ингредиентов, полуфабрикатов и консервов. Она считает шведский стол на отдыхе "пищевым развратом" и отдает предпочтение раздельному питанию.
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