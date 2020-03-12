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Особенный сын сравнил Бледанс с курицей

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Блистательная актриса и ведущая Эвелина Бледанс посетила премьеру сериала "Корни" телеканала СТС. Общаясь с корреспондентом "Дни.ру", звезда рассказала о сюрпризе, который ей преподнес семилетний сын Семен. Мальчику удалось удивить родительницу.
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По словам Бледанс, накануне наследник, вернувшись из школы, вручил ей поделку. Семен собственными руками сделал из бумаги и картона небольшую курицу. "Это ты, мама!" – с такими словами отпрыск вручил Эвелине подарок.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Артистка призналась, что на секунду оторопела. Она и подумать не могла, что кто-то будет ассоциировать ее с пернатой наседкой. "Почему это я курочка? Я павлин! Красивый, яркий!" – возмутилась артистка.

Семен был непреклонен и продолжал твердить, что Эвелина – курочка. Мальчик настаивал на своем и упорно отказывался признавать в маме павлина.  

Бледанс пришлось смириться с мнением сына. Переубедить Семена она так и не смогла. Уже позже артистке пришло в голову, что на слова любимого чада не надо обижаться, ведь наседка – это заботливая кормилица. "А еще она иногда несет золотые яйца", – справедливо заметила звезда.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Эвелина Бледанс родила сына Семена 1 апреля 2012 года. Отцом мальчика является режиссер и продюсер Александр Семин. На раннем сроке беременности теледива узнала, что ребенок будет носителем синдрома Дауна. От особенного малыша звезда не отказалась. С самого рождения знаменитость окружила мальчика любовью и заботой. Детство Семена с уверенностью можно назвать счастливым. 

Автор: 12 марта 2020, 11:56
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