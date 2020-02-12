Ради роли: известная актриса скинула одежду перед режиссером "Кухни"

На телеканале "Россия 1" стартовал новый сериал "Большие надежды". Одну из главных ролей в многосерийной картине исполнила Анфиса Черных.

Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине "Крыша" режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила, снявшись в лентах "Географ глобус пропил", "Елки новые", "В Кейптаунском порту..." и фильме "Кухня. Последняя битва".

Кстати, чтобы получить роль в полнометражной "Кухне", Анфисе пришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решил посмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстояло появиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претендентка на роль скинула с себя одежду, удивило Федотова.

"И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностей сбросила одежду с себя и спросила: "Все? Все нормально?" – делился режиссер фильма "Кухня. Последняя битва".

Отметим, что в сериале "Большие надежды" Анфиса Черных сыграла не менее смелую, чем она сама, героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениям родителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливая девушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера и наконец вырваться из нищеты, сообщает сайт "Экспресс газета".

"На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку на прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героиням придется постоять за себя в борьбе за счастье", – говорится в анонсе сериала "Большие надежды".