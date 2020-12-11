Попавшая в секту звезда "Интернов" впервые после скандала встретилась с сыном

Звезда сериала "Интерны" встретилась со своим сыном Николаем. 43-летняя Юлия Назаренко-Благая публично извинилась перед наследником.

О конфликте актрисы и ее старшего ребенка Николая стало известно в октябре. Молодой мужчина появился в студии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Он заявил, что Юлия Назаренко-Благая состоит в секте, обманным путем лишила его крыши над головой, а также рассорила с младшим братом Даниилом.

После выхода программы Назаренко-Благая заявила о травле. На фоне шумихи актриса попала в больницу с нервным срывом. Николай, в свою очередь, после появления в шоу Малахова обратился к специалистам. Молодой человек прошел обследование в наркологической клинике, где ему назначили лечение.

На стороне Николая выступил отец, Денис Назаренко. По его словам, он долго не прислушивался к жалобам отпрыска, не верил, что Юлия водила его в секту, где практиковалось насилие. Назаренко считает, что его экс-супруга опозорила их сына на всю страну. В случившемся Денис винит только Юлию.

За Николая заступилась другая звезда сериала "Интерны", Светлана Пермякова. По словам актрисы, Юлия в свое время приняла радикальное решение. Узнав о зависимости старшего отпрыска, она отлучила его от семьи. Актриса опасалась, что Николай будет плохо влиять на ее младшего ребенка.

"Потом выясняется, что он скитался по каким-то квартирам. У него нарушена вся мочеполовая система из-за постоянного переохлаждения!" - поведала Пермякова.

В свежем выпуске шоу Малахова звезда сериала "Интерны" помирилась с наследником. Первый шаг сделал Николай. Он попросил прощения за сказанное в адрес родительницы ранее.

На извинения сына Юлия отреагировала упреком. Назаренко-Благой не понравилось, что отпрыск назвал ее сектанткой. Звезда "Интернов" долго не могла подобрать правильных слов для Николая. Молодой мужчина хотел уйти из студии, но присутствующие эксперты его задержали.

Юлия Назаренко-Благая признала, что не уделяла наследнику достаточно внимания. Она не помогла сыну в сложный период, не отправила вовремя на реабилитацию в клинику. Актриса извинилась перед отпрыском.