"Старая боль еще не ушла": звезда сериала "Кухня" сделала откровенное признание

Ольга Кузьмина до телепроекта всего пару раз стояла на коньках. Несмотря на это, она решилась бросить себе вызов и вышла на лед в паре с Александром Энбертом.
33-летняя звезда сериала "Кухня" призналась, что бесконечные тренировки отражаются на здоровье всех участников шоу. По словам актрисы, нет никого, кто остался бы без травм и растяжений.
"Удивительно, что с каждым номером начинает болеть что-то новое, а старая боль еще не ушла", – поделилась знаменитость. Она отметила, что от поддержек партнера у нее болят ребра. От боли она мажет тело на ночь кремом, но та не отпускает.
Кроме того, Ольга Кузьмина изначально была в растерянности из-за новой деятельности. Она не могла понять, что от нее требуется. "Честно, это было стрессом для меня", – поделилась звезда сериала "Кухня".
Позже 33-летней актрисе удалось влиться в дружную компанию, но отработка трюков по-прежнему отнимает много времени и сил. Она восхитилась теми знаменитостями, у которых параллельно "Ледниковому периоду" есть еще другие крупные проекты, ведь совмещать, по ее мнению, это невозможно.
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