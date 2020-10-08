25 килограммов: Татьяна Арнтгольц готова растолстеть

Знаменитость ответила утвердительно на вопрос, смогла бы она набрать 25 килограммов, по требованию режиссера. Точеную фигурку Татьяна Арнтгольц легко променяла бы на роль мечты. Главное условие – картина должна быть стоящей.
В последнее время проекты с участием Арнтгольц редко выходят на экраны. Поклонники хотели бы видеть Татьяну чаще. Как оказалось, не все ленты с участием знаменитости в итоге доходят до зрителя. Этот момент зависит от руководства каналов.
Впрочем, не меньше новых ролей Татьяны Арнтгольц поклонникам интересны подробности ее личной жизни. Актриса встречается со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым. Артисты планируют узаконить отношения.
Богатырев рад, что будущая супруга работает с ним в одной сфере. Также артист ценит то, что Татьяна не тщеславна. По словам актера из сериала "Кухня", Арнтгольц – женщина и мама в первую очередь. Актерство никогда не было на первом месте у знаменитой блондинки.
Напомним, в прошлом Татьяна Арнтгольц была замужем за коллегой по цеху Иваном Жидковым. Артисты зарегистрировали отношения в 2008 году. Спустя время после свадьбы Татьяна и Иван стали родителями. К сожалению, дочь Маша не спасла знаменитостей от разрыва. Развод артисты оформили в 2013-м.
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