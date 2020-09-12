Татьяну Арнтгольц перепутали с сестрой

Звезда российских сериалов разместила в инстаграм-канале снимок в необычном образе. Эффектная блондинка облачилась в розовый спортивный костюм, как у куклы Барби, накрутила кудри и накрасила губы блестящей глянцевой помадой. 38-летняя Татьяна Арнтгольц сделала гламурное фото в кресле напротив зеркала, готовясь предстать перед профессиональной камерой.
Артистка добавила к снимку эмоциональное описание. Она выразила радость тому, что даже в выходные работа приносит ей удовольствие, так как ее любит. Судя по всему, звезда имела в виду съемки в программе "Жди меня, которую она ведет совместно с Александром Лазаревым.
Поклонники были ошарашены необычным имиджем известной актрисы. Они оставили для Татьяны Арнтгольц множество комплиментов и чувственных признаний. "Какая же ты красивая. Моя любимая актриса уже много лет", "Я на ваших фильмах только смотрел на вас не на фильмы, на вашу красоту", – отметили подписчики.
Многие фанаты не узнали девушку на снимке и решили, что в кадре она больше напоминает Ольгу Арнтгольц. "Татьяна вы здесь на себя не очень похожи. Не могу понять что изменилось", "Да. Здесь и я подумала может Оля)", "Таня, вы здесь похожи на свою Олю. Хотя я всегда вас чётко различала и никогда не путала.", – написали пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", артист Марк Богатырев заявил, что скоро вступит с Татьяной в брак. Актер сообщил, что Татьяна Арнтгольц имеет с ним много общих черт.
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