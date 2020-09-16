Арнтгольц и Жидков воссоединились ради дочери

Жидков и Арнтгольц поженились в 2008 году. Спустя год после свадьбы у артистов родилась дочь Мария. Татьяну и Ивана считали одной из самых красивых пар отечественного кино. Весть о разводе знаменитостей стала громом среди ясного неба. В 2014-м актриса подала на развод. До сих пор неизвестно, что стало причиной раскола семьи.
Знаменитостям удалось сохранить теплые отношения. Иван благодарен Татьяне за дочь.
15 сентября отпрыску актеров исполнилось 11 лет. Арнтгольц и Жидков воссоединились на один вечер ради наследницы. Знаменитости устроили Маше праздник в развлекательном центре.
В личном "Инстаграм" актер опубликовал семейное фото. В кадре знаменитость позирует с дочерью, экс-женой Татьяной и сыном Степаном от других отношений. Степа и Маша очень любят друг друга.
Напомним, с 2016 года Иван Жидков состоял в незарегистрированных отношениях с моделью Лилией Соловьевой. В октябре 2017-го избранница подарила знаменитости сына Степана. Пара рассталась летом 2018-го.
Татьяна Арнтгольц встречается со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым. Недавно влюбленные обручились. В интервью актер признался, что Татьяна для него в первую очередь любимая и заботливая мать, а уже потом известная артистка.
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