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Пресс-релизы
МАРКА №1 В РОССИИ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

МАРКА №1 В РОССИИ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Кремлевский гала-концерт, в ходе которого чествовали победителей Национального конкурса лучших производителей товаров и услуг МАРКА № 1 В РОССИИ, смотрите 7 января 2023 года на канале ТВ Центр.
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Великолепное шоу с участием звезд российской эстрады признано одним из лучших кремлевских концертов года.

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"НАРОДНАЯ МАРКА" – ШОУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КРЕМЛЕ

Победителей МАРКИ № 1 В РОССИИ награждали и поздравляли Сергей Лазарев, Лолита, Алсу, Хабиб, Люся Чеботина, DABRO, Ольга Серябкина, Ярослав Сумишевский, ИННА МАЛИКОВА и НОVЫЕ САМОЦVЕТЫ, Таисия Повалий, Влад Соколовский, GALIBRI&MAVIK, группа «Земляне», Родион Газманов и многие другие известные исполнители.

«Россия – великая страна и нам есть, чем гордиться, – сказала, открывая вечер, генеральный директор премии МАРКА № 1 В РОССИИ Елена Лапик. – И, в первую очередь, это наши талантливые прекрасные люди. Сегодня мы будем чествовать лучших из лучших производителей товаров и услуг, работа которых нашла признание по всей стране. Их появление на этой сцене не случайность: они сохранили производство и рабочие места, смогли помочь своей стране отстоять экономическую независимость и, несомненно, сделают еще многое. Нам есть кем гордиться…».

Заветную награду МАРКА № 1 В РОССИИ, весом в 1 кг, получили 115 производителей различных товаров и услуг.

«Услуги и сервис»: Русское Радио, Аргументы и Факты, ювелирная сеть ADAMAS, Gloria Jeans, сеть фитнес-клубов С.С.С.Р, IL Патио и другие.

«Продовольственные товары»: ВКУСНОТЕЕВО, BAISAD, Затея, ПИКАНТА, Sибирская коллекция, Жигулевское (ПК БАЛТИКА), ЛЮКС (САФ-НЕВА), Русская картошка, Кузя Лакомкин и другие.

«Непродовольственные товары»: межкомнатные двери Волховец, электротехника IEK, входные двери Torex, PRESIDENT, AOC, Merris, BEST DINNER, РИФАР, REDMOND, российская торговая марка Тест на правду в категории батарейки и другие.

«Медицинские товары»: пробиотики Бак-Сет, растительный препарат для лечения насморка и синусита Синупрет, Тантум Верде, Фунгодерил, препарат для глаз Стиллавит, Гепатромбин Г, Андродоз, Витапрост и другие.

Рождественское шоу МАРКА № 1 В РОССИИ смотрите 7 января в 17.10 на телеканале ТВ Центр.

Не пропустите: будет круто!

Фото: пресс-служба
29 декабря 2022, 17:34
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