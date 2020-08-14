Фестиваль еды "ВКУСНО!": все, что нужно знать о здоровом питании

8 августа в Москве состоялся фестиваль еды "ВКУСНО!". В рамках фестиваля прошла официальная церемония награждения лауреатов Премии "Здоровое питание".



В этом году Ежегодный фестиваль еды "ВКУСНО!" встретил своих гостей в самом большом фудмолле Европы "Депо" Москва. "Депо" – гастрономическое пространство, общей площадью 11 тысяч кв. м, на которых разместились 75 гастрономических корнеров и 140 лавок со свежими фермерскими продуктами, где каждый: и любитель, и гурман, могут найти себе блюдо по вкусу.



Прогулявшись по фудмоллу и утолив голод физический, гости фестиваля направились в "Лекторий" за новыми знаниями. Несколько часов пролетели незаметно. Любители правильного питания узнали, как не забывать о здоровом питании в ритме большого города, обсудили что такое "Здоровье" и как на него влияет то, что мы едим и лично встретились с любимыми блогерами Региной Доктор и Дмитрием Путылиным.

Продолжением программы стали кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров Москвы и известных фудблогеров. Шеф-повара Илья Мищенко и Артем Волчек, показали, как из самого просто блюда сделать произведение искусства, а футблогеры Валерия Васенева, Анесто Шайнидис и Кристина Трофимова на своем примере доказали, что каждый может научиться готовить и превратить свое хобби в работу.

После мастер-классов, все желающие смогли попробовать готовые блюда и оценить мастерство участников. Кроме того, дегустации своей продукции проводили и участники Премии "Здоровое питание". Свое предпочтение гости фестиваля отдали дегустации куриной буженины от Торговой марки "БахрушинЪ". Павел Пятница, генеральный директор ТМ "БахрушинЪ", поблагодарил всех за высокую оценку и отметил, что обратная связь от потребителей является важной составляющей развития компании: "Мы – молодая увлечённая команда единомышленников. Мы гибко реагируем на изменяющиеся предпочтения покупателей. Наши технологи создают продукцию как по традиционным рецептам, так и разрабатывают новые интересные линейки. Одну из таких мы и презентовали для премии "Здоровое питание"".

Особым этот день стал не только для гостей фестиваля, но и для компаний, которые, заботясь о качестве своей продукции, уделяют особое внимание теме здорового питания. В рамках фестиваля прошла Церемония награждения победителей премии "Здоровое питание", победителями которой ежегодно становятся компании, которые вносят существенный вклад в развитие и популяризацию идей здорового образа жизни.

"Еда – это не просто удовольствие. Это инвестиция в здоровье и активность на долгие годы. Понимая это, MAKFA создает продукты, которые служат надежным фундаментом для формирования отличного самочувствия. Это крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы и функциональные продукты с активными растительными компонентами. Спасибо премии "Здоровое питание" за то, что оценили вклад компании MAKFA в здоровье нации и создание культуры ежедневного сбалансированного питания", – поделился своим мнением директор по продажам АО "МАКФА", Константин Попов.

Отбор победителей проходит в 14 номинациях, таких как: Лучшая компания производитель, Лучшая торговая марка, Пищевые ингредиенты и добавки, Продвижение идей здорового питания и многих других. Одним из победителей в номинации "Лучшая торговая марка" стала компания "Баланс Вкуса". Комментируя победу, управляющий партнер Светлана Бычкова, рассказала о необходимости популяризации здорового питания и процитировала девиз компании: "Правильно питание с Баланс Вкуса – когда знаете правила, чтобы уметь их грамотно нарушать. Баланс Вкуса. Баланс Жизни".

Каждая компания, которая связана с пищевой индустрией, знает, что инновации являются одним из самых эффективных инструментов для увеличения доли рынка в этой сфере. По всему миру создаются инновационные центры, которые разрабатывают новые ингредиенты и меняют рецептуру уже существующих продуктов в соответствии с последними трендами в питании. Об этом рассказала генеральный директор ООО "НЛ Континент" Олеся Баль: "Победа компании NL International в премии "Здоровое питание" с получением звания "Лучшая компания производитель" в категории "Инновации в продуктах питания" для нас очень важна. Это подтверждение того, что мы правильно расставили акценты, сосредоточившись на внедрении инноваций в производстве продуктов. Мы доказали: для современного человека важен не только вкус, но и польза. Мы не стоим на месте, а продолжаем развиваться, создавая новые, эффективные продукты для здорового образа жизни, такие как Energy Diet Smart".

Важной темой для обсуждения среди участников стала, конечно, тема влияния пандемии на сферу услуг. Согласно прогнозам, в 2020 году рынок онлайн-доставки продуктов из магазинов и ресторанов может удвоиться и вырасти до 248 млрд руб. Режим карантина и ограничение социальных контактов привели к взрывному спросу на услуги онлайн-доставки. Кроме того, один из социальных эффектов пандемии – рост осведомленности общества о том, как важен хороший иммунитет, желание держать его на высоком уровне и, как следствие, рост популярности продуктов здорового образа жизни.

"Ежедневно тысячи сотрудников холдинга Performance Group выпускают сотни самых разнообразных блюд, рецепты которых разработаны высококвалифицированными специалистами в сфере диетологии и кулинарии. И все для того, чтобы среди программ от брендов Performance Food и Level Kitchen каждый смог подобрать себе здоровое питание, исходя из собственных целей, вкусовых предпочтений и образа жизни. Более того, мы хотим, чтобы каждый из наших клиентов был уверен, что здоровое питание это не только полезно, но еще и очень вкусно. Каждый день мы стараемся стать лучше, чем были вчера, опираясь на компетенцию наших специалистов и, конечно, обратную связь от клиентов компании. Победа в номинации "Лучший сервис по доставке здоровой еды" – не только важная для нас награда за все труды, но и доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении и отличная мотивация не останавливаться на достигнутом", – комментирует Артур Зеленый, основатель холдинга Performance Group (бренды здорового питания Level Kitchen и Performance Food).

Каждый год в России появляется все больше новых товаров, которые стремятся завоевать доверие потребителя. Именно поэтому одной из важнейших номинаций премии "Здоровое питание" является номинация "Выбор потребителей". Тестирование продукции проводится совместно с Исследовательским холдингом РОМИР. Победителями в этой номинации стали: MOJO CACAO, ТМ "Вкуснотеево", ТМ "БахрушинЪ", NL International – ED Smart, Faberlic – Протеиновые батончики Protein Premium Bar, а также Бренд Nemoloko и ТД "Ярмарка" (ТМ ГОТОВО!, ТМ Braviolli!).

""Торговый Дом Ярмарка" – адепт здорового питания и образа жизни. Производство расположено в экологически чистом регионе – в Карелии, где с душой и заботой создается наш продукт. Мы стремимся, чтобы каждый человек мог питаться правильной и здоровой пищей, поэтому очень ответственно подходим к качеству выпускаемой продукции", – комментирует директор по маркетингу Иванова Юлианна Александровна.

Ведущий церемонии – Антон Привольнов, ведущий телепередач "Контрольная закупка" и "Доброе утро" на "Первом канале", – назвал более 30 компаний-победителей премии. Среди лауреатов: ООО "ВКУСНЯШКА", ООО "Медовая долина", ООО "Интегрированные Агросистемы", ТМ "An-Noor", ТМ "Наша Птичка", "Торговый Дом Ярмарка" ТМ Bravolli!, "Торговый Дом Ярмарка" ТМ Готово!, АО "Тульский молочный комбинат", ООО "Корпорация Ди энд Ди", ТМ ОГО!, "БАЛАНС ВКУСА", ТМ "БахрушинЪ", ТМ "Вкуснотеево" (ПАО МК "Воронежский"), Сеть гипермаркетов "Глобус", АО "Липецкий хладокомбинат", NL International, MOJO CACAO, АО "МАКФА", ООО "Группа компаний "Дарница", Performance food, Level Kitchen, Ecomarket.ru, Faberlic – Протеиновые батончики Protein Premium Bar, ООО "ТД ДИВЕРСУС", ООО "Авиценна", бренд Nemoloko, Бренд SimplyGreen, Бренд "Я люблю готовить", ООО "Пищевой комбинат "ЛИНФАС", ООО "ФРУТТИ", АО "АйсБит", Группа Агропредприятий "Ресурс", ООО "Дейли Мил Уфа" бренд "Кормим Правильно", фитнес блогер Дмитрий Путылин.