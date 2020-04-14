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Пресс-релизы

Новый уровень заботы: капсулы Ariel PODs "Все в 1" для чувствительной кожи

Фото: Пресс-служба
Новинка для людей с чувствительной кожей – капсулы для стирки Ariel PODs "Все в 1". Улучшенная формула не содержит красителей, гипоаллергенна и подходит для стирки вещей всей семьи. С марта 2020 года в продаже в сети магазинов "Магнит".
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Чувствительная кожа — очень тонкая и нежная, часто реагирует на раздражители. Специально для тех, кому важен специальный уход и забота из-за повышенной чувствительности, Ariel представляет капсулы для стирки "Все в 1" для чувствительной кожи. Новые капсулы протестированы Европейским центром исследований проблем аллергии ECARF: они подходят людям, склонным к появлению аллергических реакций и восприимчивым к сильным запахам, а также безопасны для стирки детских вещей.

В составе новых Ariel PODs "Все в 1" для чувствительной кожи содержатся специальные компоненты, смягчающие волокна ткани. Они защищают волокна от повреждений, подобно бальзаму для волос, оставляя ткань нежной и приятной на ощупь. Капсулы покрыты особой пленкой, которая быстро растворяется в самом начале стирки, высвобождая активные вещества, действующие на протяжении всего цикла. Капсулы справляются с самыми сложными загрязнениями даже при стирке в режиме энергосбережения. Новые капсулы – это высокое качество и эффективность, умноженные на бережную заботу о вас и ваших вещах.

С 11 марта по 9 апреля покупателей "Магнита" ждет специальная акция от Ariel и Lenor! При покупке капсул Ariel PODs "Все в 1" или кондиционера для стирки Lenor для чувствительной кожи и регистрации чека на сайте magnit-sense.pgbonus.ru вы получаете возможность выиграть выходные в SPA-отеле своего города или сертификат в магазин "Магнит Косметик" на 3 000 рублей.

"В ECARF работает независимая комиссия международных экспертов и дерматологов, которая оценивает различные группы продукции по разработанным критериям, свидетельствующим о безопасности продукции для людей с чувствительной кожей. Критерии отбора постоянно обновляются в соответствии с последними научными разработками. После отбора мы проводим сложный клинический тест, в котором участвуют люди, страдающие атопическим дерматитом. В этом состоянии кожа склонна к гиперчувствительности и реагирует на малейшее раздражение. Сертификацию ECARF получает только та продукция, которая успешно проходит данное исследование. Капсулы Ariel PODs "Все в 1" для чувствительной кожи успешно прошли отбор по критериям ECARF и клинический тест, доказав свою безопасность для пациентов с атопическим дерматитом", — отмечает профессор и почетный доктор медицины ECARF Торстен Цубербир.

"Треть своей жизни люди проводят в постели, и именно с постельным бельем ежедневно соприкасается 90% кожи человека. 15 лет назад мы с супругой основали компанию BELLEHOME, чтобы каждый мог ощутить комфорт и истинное наслаждение полноценного сна. Как мы это делаем? Собственное производство и конструкторское бюро, авторский дизайн, безупречное качество и эксклюзивные коллекции. Открывая каждую коробку с надписью BELLEHOME, вы увидите благородный блеск настоящего сатина, 100% хлопок, филигранную точность плетения и любовь к деталям. Очень важен и уход за постельным бельем, в особенности выбор правильного средства для стирки. Поэтому мы рады сотрудничать с Ariel: капсулы ”Все в 1” полностью гипоаллергенны, не содержат красителей, имеют пониженный уровень отдушек, эффективны даже при низких температурах и бережно относятся к тканям", – комментирует Алексей Потапов, основатель и директор BELLEHOME.

14 апреля 2020, 17:23

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