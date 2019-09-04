"Цветочный джем" на выходные: объявлена развлекательная программа

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Среда 4 сентября
Лента новостей
15:25
Умер прославивший Водянову мужчина
15:21
Бузову жестоко затравили из-за отца-должника
15:16
Болгария плюнула в лицо россиянам ради Европы
15:06
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
14:55
Представитель Лепса о третьей операции артиста
14:35
"Придурки": Путин не сдержался после слов о Дальнем Востоке
14:27
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
14:22
Прямая агрессия и фальсификации: США предъявлены громкие обвинения
13:58
Только построили и уже разбирают: на Крымском мосту начался демонтаж
13:56
Серьезная опасность для детей: итоги многолетнего исследования
13:55
Умер величайший фотограф современности Питер Линдберг
13:54
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног
13:48
Не стало фотографа Питера Линдберга
13:29
На Украине признали превосходство Путина перед Зеленским
13:26
В Иркутской области взорвалась пятиэтажка
13:18
"Невыносимо!": Лазарев публично разрыдался
12:50
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
12:44
Онлайн-платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud
12:39
"Не позорь!": Крутой обратился к оголившейся 16-летней дочке
12:36
Помешанная на репутации Маркл готова на все ради спасения имиджа
12:11
Головная боль: как избавиться от нее и вернуться к жизни
12:05
Исцеление бюстом: Семенович предложила "приложиться к ее груди"
11:49
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
11:45
Новый "майдан": известный политик объявил о свержении Зеленского
11:42
Как похудеть за две недели: Малышева раскрыла главный секрет
11:41
Разыскивается отец Ольги Бузовой
11:13
"Морда становится бульдожьей": что побудило известного артиста обратиться к пластическим хирургам
10:52
Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице
10:49
Проговорившийся о нездоровых фантазиях Лукашенко напугал белорусов
10:43
Рецепт каши с тыквой и раковыми шейками
10:32
Нерадивая мама: Борисова забыла важную для дочери вещь
10:25
После скандала с Наргиз Фадеев показал новую фаворитку
10:24
"Что с ногой?!": Глюк'oZa ошеломила своим внешним видом
10:14
Названы условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
09:37
Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына
09:21
"ДурДомовец": Возмущенный народ вступился за оскорбленного Шепелева
09:01
"Угроза паралича!": экстренно госпитализированного Запашного положили под нож
08:36
Две операции Лепса: что случилось с певцом
08:35
"Помощь не нужна": семья Заворотнюк отказалась от врачей и денег после слухов о раке
07:10
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
06:30
Это конец: Путин загнал в угол строптивого Лукашенко
06:12
Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
04:19
Размалеванную Бузову умоляют не краситься
02:27
"Вы королева!": 61-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженное тело
00:19
"Это сумасшествие": принц Гарри переживает за честь бабушки
21:55
"Длинная бородатая бабища": Киркорова высмеяли за нелепый вид
21:55
Пославший Малахова рыжий из "Иванушек" собрался на шоу "Дом-2" за новой женой
21:53
Мечущийся Зеленский бросился в ноги украинцам
21:49
Главный красавец Голливуда превратился в старого трансвестита после пластики
21:36
"Хочется вбежать в спальню": прелестница Гагарина довела до неземного экстаза
21:22
Бесстыжая Водонаева похвасталась своей неиспорченной "орхидеей"
21:19
Будет жить на алименты: беременной жене Тарасова предрекают участь Барановской
20:24
Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении Пятого Всемирного форума памяти Холокоста
20:23
"Волочкова это умеет": знаменитая актриса испытала блаженство от таланта балерины
20:12
В Шереметьево столкнулись два самолета
19:47
Народ в шоке от смерти в семье Тимошенко
19:45
Ургант рассказал о поцелуе во время герпеса (видео)
19:44
Под Петербургом женщина задушила мать своего сожителя занавеской
19:31
Звезда "Дома-2" впервые показало лицо новорожденного малыша
19:18
"Это лицемерие": отец публично набросился на Меган Маркл
18:57
"Рви душу мне, милая, рви!": муж показал орущую до хрипоты Хилькевич
18:55
Запустила себя: грязную Джоли сняли средь бела дня
18:31
Малышева на всю страну показала обожженные внутренности Алибасова
18:20
Народ в панике от вида изможденного Корчевникова
18:16
"Да провались оно все": Варнава сгорела от стыда в кресле гинеколога
18:01
Перестала быть женщиной: очень опасные симптомы
18:00
"Так легче": 51-летняя Смехова доверилась умелому мужчине
17:57
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
17:16
В Госдуме ждут объяснений от американского посла
17:15
Любовь всей жизни довела Алексея Воробьева до побоев
17:01
Discovery Sport: близкий к народу
16:58
Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева
16:54
Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь
16:46
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
16:43
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
16:37
В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты
16:21
У дочери Навки обнаружились новые таланты
16:20
Осмелевшему Зеленскому начали поступать угрозы
16:19
Знаменитую картину скандального художника украли неизвестные
16:14
"Я столько не зарабатываю": Седокова взвыла от безденежья
16:05
Опасающийся развода житель Башкирии ударил жену ножом
15:56
В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
15:44
В Ставропольском крае разбился самолет
15:43
"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом
15:36
Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье
15:30
Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника
15:19
Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку
15:19
Мачеха похвасталась успехами дочери Началовой
15:11
Толмацкий дерзко ответил на откровения вдовы Децла
15:07
Очередной пиар? В ресторан Бузовой ворвались грабители (видео)
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:27
"Дотянули до третьей стадии": известный артист рассказал Корчевникову о борьбе с раком
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:54
"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Большие скидки для россиян: как экономить на крупных покупках
Скоропостижная смерть Цымбалюк стала шоком
Пришедший в школу Зеленский закатил скандал из-за сына
Появилось фото воссоединившегося с бывшей женой Бондарчука
"Брюки стали тесными": Медведева сильно набрала вес перед соревнованиями
Пресс-релизы
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

"Цветочный джем" на выходные: объявлена развлекательная программа

Фото: пресс-служба
7 и 8 сентября на площадках Международного фестиваля и конкурса ландшафтного искусства "Цветочный джем" отмечаем 872-й День Рождения Москвы. В субботу и воскресенье посетителей ждет обширная развлекательная программа.
поделиться

400 мастер-классов, более 30 спектаклей, 10 мюзиклов, Цветочный бал, Цветочное дефиле (его проведет известная телеведущая Юлия Барановская) и финал Городских кулинарных баттлов по приготовлению самого вкусного варенья. В летних садах, созданных участниками фестиваля, пройдут танцевальные перформансы, зазвучит джаз, классика и эстрадные попурри.  В праздничных концертах на сценах площадок выступят Ирина Дубцова, Влад Соколовский, Юлия Волкова, Юлианна Караулова и другие популярные исполнители. Под занавес фестиваля, 8 сентября, будут объявлены имена победителей профессиональных номинаций – лучших ландшафтных дизайнеров по версии звездного жюри "Цветочного джема". И в этот же день у москвичей и гостей столицы будет уникальная возможность создать свои неповторимые цветники в  подарок нашему городу. Участие во всех событиях "Цветочного Джема" бесплатно. 

Фото: пресс-служба

Мюзиклы, спектакли, концерты

В честь Дня Рождения Москвы, 7 и 8 сентября, в центре и на окружных площадках "Джема" пройдет большая праздничная программа. Выступления творческих коллективов пройдут на двенадцати площадках (Площадь Революции, Профсоюзная, вл. 41, Ореховый бульвар, вл. 24,  Городецкая, вл. 1,  Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11, площадь Славы,  ул. Митинская, вл. 31, ул. Святоозерская, вл. 1,  ул. Матвеевская, вл. 2,  ул. Перерва, вл. 52, Зеленоград  площадь Юности,  г. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1).

На сценах гостей ждут мюзиклы по мотивам всеми любимых сказок и историй: "Алиса в стране чудес", "Дюймовочка", "Лукоморье", "Малыш и Карлсон". Не пропустите новинку, поставленную специально для "Цветочного джема" – мюзикл "Бременские музыканты". Премьера состоится 7 сентября, в 15:00, на площади Революции.

"Мюзиклы стали неотъемлемой частью программы московских праздников! Зрители их любят за зрелищность, яркие костюмы и прекрасные песни, которые можно подпевать. В этом году замечательному мультфильму "Бременские музыканты"  исполняется 50 лет. Поэтому было принято решение подарить фестивалю "Цветочный джем" именно эту замечательную историю", – рассказал Генеральный продюсер центра "Триумф", Алексей Пеганов.

Фото: пресс-служба

Новый мюзикл состоит из трех частей: Бременские музыканты, По следам бременских музыкантов и новые бременские музыканты. Представление максимально приближено к мультфильму.

"Артисты в ярких аутентичных костюмах того времени "зажигают" зрителя под нетленную музыку Геннадия Гладкова на стихи Энтина и Ливанова. Свобода мысли, свобода времени, гармония во взаимоотношениях вот что выражает спектакль. Это еще и постоянный интерактив со зрителями. Бойкая Атаманша, например, постоянно сходит со сцены, чтобы петь и танцевать с юными зрителями. Это семейное представление, которое интересно всем! Взрослые вспоминают детство, а малышня знакомится с героями, музыкой и стихами", – рассказал Алексей Пеганов.

Кроме того в субботу и воскресенье на фестивале можно будет посмотреть более 30 спектаклей от московских театров.

К примеру, 7 сентября на сцене площадки в Троицке по адресу Сиреневый бульвар, вл.1, начиная с 16:00 пройдут три спектакля подряд: "Мэри Поппинс", "Сладкие приключения цветочного гнома" и "Сны под звездным мостом".

В этот же день на бульваре Дмитрия Донского, вл. 11 в 15:00 покажут мюзикл "Алиса в стране чудес", а 8 сентября в 17:00 здесь также можно будет посмотреть спектакль "Мэри Поппинс".

8 сентября на площадке по адресу ул.Митинская, 31 с 15:00 можно посмотреть спектакли от театров "Светлица" и "Barbotina"  – "Красная Шапочка", "Секрет варенья", "Белая королева".

В центре Москвы, на площади Революции , 7 и 8 сентября в 17:00 артисты Театра Сергея Котюха вновь покажут интерактивный спектакль "Ван Гог. Любить то, что достойно любви", также поставленный специально для "Цветочного джема"-2019.

Фото: пресс-служба

Какой же День города обходится без праздничных концертов? Популярные российские исполнители также порадуют гостей своим творчеством.

Удивительный проект Михаила Турецкого, женская арт-группа Soprano не оставит равнодушным никого. Жанровое разнообразие настолько широко, что поражает самого искушенного слушателя. Не пропустите выступление коллектива 7 сентября в 14:00 на Площади Революции.

На бульваре Дмитрия Донского, вл. 11,  8 сентября джазовый коллектив Jazzy House выступит с программой мировых хитов.

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова порадует своих поклонников на Площади Юности в Зеленограде 7 сентября в 18:00, на Площади Славы 8 сентября в 16:00 и  в этот же день на ул. Перерва, 52 в 18:00. 

7 сентября в 18:00 Ирина Дубцова даст концерт на площадке  по адресу ул. Митинская, вл. 31.

Группа "Акапелла Экспресс" с музыкальной программой "Вокальный джаз" выступит 7 сентября на ул. Матвеевская, вл 2 в 17:00. Здесь же в вечерней программе встреча с Клавой Кока.

Певица Юлианна Караулова порадует поклонников своими концертами 7 сентября в 16:00 (на площадке по адресу Ореховый бульвар, вл. 24)  и 8 сентября, в 21.00 (площадка на ул. Перерва, 52).

Певец Влад Соколовский будет петь на сцене площадки на Святоозерской улице 8 сентября в 18:00.

И еще один праздничный сюрприз для гостей фестиваля: 7 сентября, в 16.00, на площадке "Джема" на Митинской встречаем команду КВН "Будем дружить семьями".

Фото: пресс-служба

Конкурсы и состязания

Ярким событием предстоящих выходных станет финал Кулинарных баттлов – гастрономических шоу, в котором участники, под руководством шеф-поваров, соревнуются в приготовлении варенья, а все желающие посетители фестиваля оценивают их кулинарное мастерство. Первые два этапа позади и теперь зрителям предстоит выбрать самое вкусное варенье Москвы! Финальные состязания пройдут 7 сентября на ул. Перерва, 52 с 16:00 до 19:00. 

8 сентября гостям "Джема" предложат посоревноваться в эрудиции. В 18.00 на бульваре Дмитрия Донского пройдет игра по мотивам шоу "100 к 1" . И в это же время на Матвеевской улице, вл. 2, начнется увлекательная викторина, посвященная Москве.

Самое масштабное соревнования фестиваля "Цветочный джем" – любительский конкурс цветников – пройдет 8 сентября, с 10.00 до 18.00.  Состязания будут поистине  грандиозными – конкурсные цветники расцветут почти на полутора тысячах площадках. Стать участником может каждый. Для этого нужно пройти предварительную онлайн-регистрацию по ссылке.

Итоги профессиональных номинаций Международного конкурса ландшафтного дизайна фестиваля "Цветочный джем" также будут объявлены 8 сентября, в 17:00. Как вам уже наверняка известно, в конкурсе ландшафтного дизайна "Цветочный Джем" участвуют признанные мастера из 11 стран мира. Их работы – 42 летних сада – расцвели на улицах и площадях нашего города еще в начале лета и продолжат радовать москвичей и туристов до конца сентября. Какие сады окажутся лучшими из лучших – узнаем от компетентного жюри! Награждение победителей пройдет на ул. Перерва, вл. 52.

Цветочные танцы и музыкальные зарисовки

Зрелищный и красочный "Цветочный бал" – традиция "Джема". В этом году станцевать под музыку духового оркестра гостям предложат 8 сентября, с 12.00 до 17.00, на ул. Перерва, 52. Если вы не сильны в искусстве танца, не беда – вам помогут профессиональные танцоры. Они выступят перед гостями в особенных, "цветочных" костюмах. Наряды выполнены в цветочной тематике и обильно украшены яркими живыми цветами. Разбивая свои пары артисты будут вовлекать в танец пришедших на праздник гостей, параллельно обучая их азам вальса и самых разных  современных танцев.

Фото: пресс-служба

Увидеть необычные наряды из живых цветов можно будет и на площади Революции! 7 сентября, в 13:00, там пройдет "Цветочный показ". Флористы-дизайнеры арт-бюро TRIDVORNOVA – Наталья Жижко, член Совета Национальной гильдии флористов, участник масштабных международных арт-проектов и конкурсов в Сингапуре, Японии, Корее, Испании, а также лауреаты международных цветочных конкурсов Роман Штенгауэр, Вадим Казанский и Анастасия Шехерина – удивят гостей праздника красочным дефиле платьев, созданных из тысяч роз, орхидей, гвоздик и гортензий! Вести шоу будет Юлия Барановская.

Хореографические зарисовки – перформансы на тему "Один день из жизни города" покажут артисты балетной школы "STUDIO-LIK"  в летнем саду "Пейзаж – это ты", расположенного прямо перед ЦУМом. История жителей шумного мегаполиса, наполненного круговоротом событий, эмоций и чувств оживет в тени берез и рябин.  Посмотреть выступление профессиональных танцоров и потанцевать самим гостям фестиваля предложат 7 и 8 сентября, в 15:00.

На выходных в конкурсных садах "Цветочного джема" пройдут и концерты! 7 и 8  сентября, в    17:00,  в саду "Круг" (площадь возле станции метро Краснопресненская) и в 19.00 в "Красном саду" (у метро Баррикадная) выступит ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. Послушаем "Серенаду солнечной долины" Гленна Миллера, музыку к фильму Генри Манчини "Розовая пантера", попурри на музыку А. Зацепина к таким шедеврам советского кинематографа, как "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", и многие другие композиции!

Мастер-классы на любой вкус

На фестивале "Цветочный Джем" любителям учиться новому интересно всегда, и неспроста: для них работают сразу 13 кулинарных школ, мозаичные мастерские, проводятся занятия по живописи и гончарному делу. В субботу и воскресенье мастер-классы на большинстве площадок будут идти  с 12.00 до 18.45.

На бульваре Дмитрия Донского, на площади  Славы, на улицах Митинская и Матвеевская, а также не площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троике пройдут занятия по приготовлению идеальных летних десертов.  Будем варить варенье и джемы, готовить смузи и желе!

На площади Революции продолжаются мастер-классы, вдохновленные известными произведениями живописи. Например, поговорим о картине "Девочка с персиками" Валентина Серова и приготовим варенье из персиков. А также узнаем, как готовить смузи из винограда и цветов, печь хрустящие брускетты с инжиром и варить сбитень из груши.

На бульваре Дмитрия Донского, вл. 11. учимся работать с мозаикой, украшаем вазы, тарелочки, кружки, создаем панно по мотивам картин известных художников. А на площади Славы  придаем необычный облик привычным вещам – расписываем сумку акриловыми красками, наносим сказочные принты на футболку, украшаем кухонную утварь.

На площадку по адресу Новый Арбат, 19 приглашаются любители рисовать. 7 сентября, с 12.00 до 14.00 здесь пройдет мастер-класс по созданию классической ботанической иллюстрации, а 8 сентября, в это же время, занятие по ботанической акварели под названием "Цветы в городе".

Прогулки по цветущей Москве

В субботу и воскресенье взрослых и детей приглашают прогуляться по центральным московским улицам и переулкам – и узнать много интересного.

Экскурсии, посвященные московским паркам, садам, бульварам и скверам, отправляются в путь с площадки фестиваля, по адресу Новый Арбат, 13, четыре раза в день: в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. Всего в День города пройдет 8 увлекательных прогулок! Предварительная регистрация не требуется.

Фото: пресс-служба

Например, 7 сентября, в 12:00 стартует экскурсия "Озеленение  Москвы" Гуляя в компании опытного гида по маршруту Новый Арбат – Поварская – Никитский бульвар – Тверской бульвар поговорим про историю московских зеленых пространств –  от дремучих хвойных лесов, до современных парков.

А на экскурсии "Садовое кольцо – новая веха Скородома" (начало – в 16.00) мы пройдем по улице, которая некогда была местом народных гуляний с балаганами, каруселями, зверинцами, увеселительной железной дорогой с паровой тягой, а во второй половине XIX века стала одним из самых красивых бульваров города. Мы увидим дом-коммуну, вдохновивший Ле Корбюзье,  и узнаем где жил автор первых русских вальсов. Гулять будем по маршруту Новый Арбат – Новинский бульвар – Кудринская площадь –– Садово-Кудринская ул.

8 сентября, в 16:00, состоится экскурсия "От Арбата до Старых садов". Этот маршрут пройдет по Гоголевскому бульвару, окрестностям Храма Христа Спасителя и Патриаршему мосту. На экскурсии расскажут о том, что располагалось в этой местности в старину, какие знаменитые люди связаны с этими районами и какие памятники истории и архитектуры здесь сохранились.

В этот же день, в 18:00, можно на экскурсию под названием "По бульварам". Участники прогуляются по двум бульварам Бульварного кольца и узнают об интересных зданиях на маршруте, а также известных людях их когда-то населявших. Гид поведет участников по маршруту: Новый Арбат – Арбатские ворота – Никитский бульвар – Никитские ворота – Тверской бульвар.

Расписание экскурсий 7-8 сентября

Сбор участников по адресу Новый Арбат 13.

7 сентября

12:00 – "Озеленение Москвы"

14:00 – "Усадьбы Поварской"

16:00 – "Садовое кольцо – новая веха Скородома"

18:00 – "По бульварам"

8 сентября

12:00 – "Зеленый город"

14:00 – "Растительные мотивы в архитектуре"

16:00 -  "От Арбата до старых садов"

18:00 – "По бульварам"

Расписание Любительского конкурса цветников

Утренний конкурс

10:00 -10:40  проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места;

10:40 -11:00  выдача инвентаря и цветов;

11:00 -12:00  проведение конкурса;

12:00-12:20   голосование;

12:20-12:30   подсчет голосов;

12:30-13:00   объявление и награждение победителей.

Вечерний конкурс

15:00-15:40  проверка онлайн-регистрации, дополнительная регистрация на свободные места;

15:40 -16:00  выдача инвентаря и цветов;

16:00 -17:00  проведение конкурса;

17:00-17:20   голосование;

17:20-17:30   подсчет голосов;

17:30-18:00   объявление и награждение победителей.

4 сентября 2019, 14:00
4 сентября 2019

Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ

7 и 8 сентября на главной улице столицы будут работать четыре праздничные площадки

2 сентября 2019

Выставка работ молодых художников покоряет регионы

30 августа 2019

Зачем покупать недвижимость в Швейцарии

Какой регион самый привлекательный

30 августа 2019

В столице выберут самую красивую девушку России

29 августа 2019

Коллаген – пить или не пить?

28 августа 2019

Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market

28 августа 2019

В Геленджике прошел первый международный фестиваль Star Wings

28 августа 2019

В Москве откроется музей эмоций

28 августа 2019

Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России

Финальные спектакли пройдут с сентября 2019 года по март 2020

27 августа 2019

Спектакль-биографию о жизни Курта Кобейна покажут в театре "Модерн"

загрузить ещё

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

90-летняя бабушка грязно послала Ивана Урганта
Главная сваха страны вызвалась найти брошенному Григорьеву-Аполлонову жену
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
"Инопланетянин явился!": 55-летнюю Распутину оплевали с головы до ног

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Прилизанная Пугачева ужаснула изменениями в лице

Примадонна пренебрегла противопоказаниями
Шоу-бизнес

"ДурДомовец": Возмущенный народ вступился за оскорбленного Шепелева

Реакция была довольно бурной
Шоу-бизнес

Нерадивая мама: Борисова забыла важную для дочери вещь

Девочка обиделась
Шоу-бизнес

Две операции Лепса: что случилось с певцом

Артисту потребуется долгий период реабилитации

Гороскоп

У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru