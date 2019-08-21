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Пресс-релизы

В России стартует конкурс бабушек

Фото: Пресс-служба
Национальная телевизионная премия "Дай пять!" и проект мэра Москвы "Московское долголетие" запускают уникальный конкурс "Бабушка, дай пять!", который выявит самых ярких представительниц "серебряного" возраста со всей России. Победительница получит специальный приз премии "Дай пять!"
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На участие в конкурсе женщин старше 55 лет могут номинировать дети и подростки от 7 до 17 лет. Для этого необходимо опубликовать фото со своей бабушкой в одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook, Одноклассники) с коротким рассказом о том, почему именно она достойна звания лучшей бабушки. В конкурсе участвуют публикации, в тексте которых присутствует хэштег #бабушкадайпять.

Победительницу выберут в два этапа: голосование в социальных сетях с выявлением пяти финалисток и определение победительницы – лучшей бабушки по версии премии "Дай пять!". В финал выйдут героини публикаций, набравших наибольшее количество лайков.

В рамках второго этапа для каждой из финалисток будет снят профессиональный видеопрофайл. Все ролики разместят на площадках голосования премии (сайте и аккаунтах в социальных сетях), после чего состоится закрытое голосование. Имя самой классной бабушки назовут на церемонии вручения национальной телевизионной премии "Дай пять!" 10 сентября в Московском дворце молодежи. Победительнице и ее внуку или внучке достанется главный приз премии – Золотая шоколадка.

Фото: Пресс-служба

Национальная телевизионная премия "Дай пять!" проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Она вручается деятелям кино, музыки, телевидения, спорта и интернета с 2017 года. Премия создана, чтобы выявить вкусовые пристрастия аудитории в возрасте от 7 до 17 лет. Именно дети и подростки выбирают победителей в таких номинациях, как "Любимый певец", "Любимая певица", "Любимая музыкальная группа", "Любимая песня", "Любимый блогер", "Любимый актер", "Любимая актриса", "Любимый фильм", "Любимый ведущий", "Любимая ведущая", "Любимое шоу", "Любимый мультфильм", "Любимый спортсмен", "Любимая спортсменка". Чтобы принять участие в открытом голосовании, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться через социальную сеть "ВКонтакте" и на сайте Премии. Также можно проголосовать в опросе на странице Премии в "ВКонтакте".

Конкурс "Бабушка, дай пять!" – призван внести в жизнь старшего поколения столицы яркие краски и мотивировать его участниц на изучение возможностей современных технологий и социальных сетей, а также создать повод для общения и встреч с внуками.

Фото: Пресс-служба

"Премия "Дай пять" – это большой проект, объединяющий поколения и рассказывающий взрослым о детях и детям о взрослых. Мы помогаем людям разного возраста говорить на одном языке. Именно поэтому мы с большим удовольствием откликнулись на сотрудничество с "Московским долголетием". Это совершенно в российской традиции, что детьми занимаются бабушки. Мы часто говорим, что новое поколение – оно другое, поколение диджитал, поколение технологий. Так вот и бабушки сейчас другие, и это, к счастью, не зависит от возраста! Именно поэтому в этом году наша семейная номинация превратилась в "Бабушка, дай пять!", -  генеральный продюсер премии Лина Арифулина. 

"Проект мэра "Московское долголетие" дал повод внукам гордиться своими бабушками, которые сегодня занимаются спортом, создают произведения искусства, выходят на подиум и танцевальный паркет. Активности проекта поменяли самоощущение старшего поколения, объединив тысячи активных людей, которые общаются, обмениваются опытом и узнают новое. Сегодня мы хотим, чтобы благодаря конкурсу "Бабушка, дай пять!" повод гордиться представительницами прекрасного возраста появился у всех москвичей", – считает заместитель руководителя Департамента Владимир Филиппов.

Сроки проведения конкурса:

  1. публикации конкурсных постов – до 31 августа
  2. определение 5 финалисток конкурса – 1 сентября
  3. голосование на сайте – с 1 по 9 сентября
  4. награждение победителя – 10 сентября
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